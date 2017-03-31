Львам и тиграм в калининградском зоопарке установили тренажёры (видео)

В зоопарке Калининграда появились специальные силовые тренажёры для больших кошек и слона. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Так называемые кормовые столбы установлены в вольерах африканских львов, амурских тигров и цейлонского слона Преголи. На столбе укрепляют лакомство, которое звери должны достать, применяя сообразительность и физическую силу.



Первыми новинку опробовало семейство львов, которому поставили столб высотой почти пять метров. "Вначале животные с недоверием отнеслись к новому объекту, но потом, поняв, что он не представляет опасности, начали активно его исследовать. Сначала мясо попыталась достать молодая самка Лея. Но вскоре свои права на добычу заявил самец Бонифаций. Он сделал несколько попыток снять кусок, а затем прочно занял позицию у основания столба, не подпуская к нему конкуренток", — рассказали в пресс-службе.



Сейчас при помощи столбов животных кормят один-два раза в неделю, с наступлением тепла количество таких показательных кормлений увеличится. "Получая силовую нагрузку, хищники имеют возможность поддерживать хорошую физическую форму, что благоприятно сказывается на их здоровье. Для слонихи кормовой столб — возможность разнообразить процесс игры и приёма пищи", — отметили в пресс-службе.