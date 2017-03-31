Опрос: россияне рассказали, как уберечься от колдовства и стресса

Жители России ответили социологам ВЦИОМ на открытые, то есть не подразумевающие выбора заранее заготовленных ответов, вопросы.



По словам опрошенных, несчастными их делают замужество, шум в городе, а кроме того, "жизнь прожить — не поле перейти". Чтобы стать счастливым, по мнению опрошенных, нужно завести кошку, баньку, поехать в лес, знать себе цену или стать магистром масонов.



От стресса избавляют чистка картошки, игра в пинг-понг, питьё молока на даче, а также внимание к новостям. От колдовства можно уберечься, "скрестив руки-ноги", имея в кармане лук (ветку, мак, соль или чеснок), отмывая пол солью, занимаясь "биоэнергетиками" или сахаджа-йогой, а также развесив везде перец.



Чтобы добиться успеха, нужно "не есть не пить", "знать УК РФ", "иметь лохматую руку", а также "деньги, баб и рок-н-ролл".



Одной из наиболее острых экологических проблем россияне называют иностранцев. Кроме того, жители страны плохо представляют себе, что такое гомеопатия: по мнению одних, это "лечение медузами", другие полагают, что это "деградация мозга" или "что-то в Индии".

Также опрошенные рассказали, где они часто знакомятся. Оказалось, "где получится", "там, где стрела Амура упадёт", "в жизни", а также "открыл глаза и увидел — она была рядом", "она сама нашла и в плен взяла". К мужчинам россиянки предъявляют следующие требования: "рост", "чистые зубы", "зарплата". Их соотечественники ждут от женщин, чтобы те "не задавали лишних вопросов" и "не мотали нервы".