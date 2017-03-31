В пятницу в Калининграде не будет света на 14 улицах

В пятницу, 31 марта, в Калининграде будут производиться плановые отключения на электросетях. Об этом сообщили в администрации.



В зону отключения попали дома на 14 улицах. Отключений отопления, горячей и холодной воды на сегодня не запланировано. С полным списком домов, где не будет света, можно ознакомиться в таблице.