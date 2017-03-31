Старейшая 106-летняя жительница Калининградской области поделилась рецептом долголетия



По словам Марии, переезжать в Калининградскую область она категорически не хотела, но муж заставил.



"Ни соли, ни спичек, ни мыла, ни дров. Так не хотела сюда ехать, муж привёз. Везде немцы ещё были. Мы боялись их, а они нас…" — вспоминает Мария Борисовна.



Она родилась в Рязанской области. Мария проучилась только один класс, после чего началась революция, и мать не пустила её больше в школу. Будущий супруг Евгений работал механиком на грузовом пароходе "Партизан", а Маша мыла нефтеналивные баржи. Жених оказался из именитой семьи: его отец Никифор Андрианович — защитник Порт-Артура, дважды Георгиевский кавалер, машинный старшина броненосца "Победа".



В Полесск Трубины-Немцовы перебрались в 1946-м. Первое, что сделал по приезде супруг, ярый коммунист, — выбросил всё немецкое. Спали на мешках с сеном. На тот момент у них уже было пятеро детей, потом родили ещё троих. За что Марию Борисовну наградили орденами "Мать-героиня" и "Материнская слава". Сейчас живы три дочери, восемь внуков, 12 правнуков, два праправнука.



Мария Борисовна до сих пор живёт в старом домике (бывшей мельнице) с одной комнатой. Супруг умер 15 лет назад. Любимое место в жизни — лес с грибами и ягодами.

Родственники утверждают, что секрет долголетия бабушки — спокойствие: она за всю жизнь ни с кем не поссорилась. В больнице лежала только раз — врачи поражаются. В сто лет ещё на огороде огурцы полола.



Своим рецептом долголетия женщина называет справедливость и отсутствие зависти:



"Никому вреда не делайте, не завидуйте, плохого не думайте, живите справедливо, вот и весь секрет", — напутствует Мария Борисовна.