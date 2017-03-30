100-летняя жительница Багратионовска: Пятьдесят лет не ела конфет, а сейчас ем!

Одна из долгожительниц Калининградской области, 100-летняя Федосья Кононова, готовится в апреле отпраздновать новую дату — 101 год. У неё в гостях побывали журналисты "Страны Калининград".



У Федосьи Степановны — 15 внуков, 23 правнука и 6 праправнуков. Многие из них живут за границей, часто общаются с бабулей по скайпу и приезжают в гости.



Столетие мамы в прошлом году отмечали в ресторане, — рассказывает 70-летняя дочь Людмила Павловна, — в гости приехало много родни. Федосья Степановна отплясывала вместе с внуками и правнуками".



Родные утверждают, что долгожительница ни дня не сидит на месте. В 88 лет она ещё огородом занималась. А в наш регион она переехала, когда ей было 97 лет.



Федосья Степановна готова была ехать несколько дней на нашей легковой машине, — смеётся зять Николай Иванович, — лишь бы побыстрее оказаться поближе к правнукам. Когда они приезжают в гости, мама любит с молодёжью в картишки перекинуться. Азарт бьёт через край — обыгрывает всех! Когда случается проиграть, очень расстраивается".



Полвека назад Федосье Степановне поставили диагноз "сахарный диабет". Она много лет чётко следовала рекомендациям врачей. Сладкого — ни-ни!



Пятьдесят лет не ела конфеты, — говорит наша героиня, — а сейчас ем! Их столько разных, таких вкусных, ну чего уже лишать себя такой радости! Вот телевизор мне, посмотрите, какой большой купили. А я сейчас вижу и слышу плохо. Жаль — там столько интересных сериалов!"