В Калининграде открыли сбор средств на лечение ребёнка с сахарным диабетом

В Калининграде объявлен сбор средств на лечение больного ребёнка. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо"

Проблемы у 7-летней Евы Кравцовой начались в 2011 году. Сначала у неё подозревали дегенеративное заболевание центральной нервной системы, однако диагноз не подтвердился. Затем врачи выяснили, что ребёнок страдает диффузным токсическим зобом.

Из-за долгой постановки диагноза у Евы развились сопутствующие заболевания и осложнения. В 2013 году у неё появился сахарный диабет первого типа. Теперь каждые полгода ребёнка обследуют в РДКБ. Кроме того, девочка проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Так как самостоятельно контролировать сахар девочка не может, 24 часа в сутки она находится под присмотром и контролем мамы или бабушки. Сейчас она нуждается в постоянном мониторинге глюкозы в крови прибором "Декском".

На покупку техники и расходных материалов нужно 177 тыс. рублей. Реквизиты для перечисления денег есть на сайте благотворительного фонда.