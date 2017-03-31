В Калининграде открыли сбор средств на лечение ребёнка с сахарным диабетом
Ева Кравцова
Фото с сайта фонда "Верю в чудо"
В Калининграде объявлен сбор средств на лечение больного ребёнка. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо"
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Проблемы у 7-летней Евы Кравцовой начались в 2011 году. Сначала у неё подозревали дегенеративное заболевание центральной нервной системы, однако диагноз не подтвердился. Затем врачи выяснили, что ребёнок страдает диффузным токсическим зобом.
Из-за долгой постановки диагноза у Евы развились сопутствующие заболевания и осложнения. В 2013 году у неё появился сахарный диабет первого типа. Теперь каждые полгода ребёнка обследуют в РДКБ. Кроме того, девочка проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге.
Так как самостоятельно контролировать сахар девочка не может, 24 часа в сутки она находится под присмотром и контролем мамы или бабушки. Сейчас она нуждается в постоянном мониторинге глюкозы в крови прибором "Декском".
На покупку техники и расходных материалов нужно 177 тыс. рублей. Реквизиты для перечисления денег есть на сайте благотворительного фонда.
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