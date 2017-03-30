В Музее Мирового океана можно купить космическую еду
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Космические борщ, харчо, рассольник, мясное рагу, творог и многое другое вошло в меню музея. Продукты поставляются из Бирюловского экспериментального завода, обеспечивающего питанием экипажи космических кораблей, вооруженные силы РФ, службы реагирования в экстренных ситуациях.
7 апреля состоится открытие выставки, посвящённой 60-летию первого полёта искусственного спутника земли. Гостям экспозиции предложат отведать еду из тюбиков, также её можно будет купить.
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