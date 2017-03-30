Инвестсовет отправил на доработку проект теплицы, работающей за счёт сжигания мусора

Компанию "Транснефтересурс", которая предложила построить в Гвардейском районе тепличный комплекс с энергоблоком, работающим на сжигании мусора, попросили доработать проект. Об этом стало известно во время заседания инвестиционного совета при правительстве Калининградской области в четверг, 30 марта.

"Предлагается проект строительства тепличного комплекса, который будет получать тепло и электроэнергию от современной ТЭЦ, работающей на термической переработке мусора, то есть ТБО. Общий объём необходимого финансирования составляет 1,895 миллионов рублей", - сообщил директор по развитию компании "Транснефтересурс"Юрий Агафонов.

Он также отметил, что в реализации данного проекта примут участие иностранные компании. Немецкая организация должна предоставить оборудование для энергоблока, греческая же фирма — обустроить теплицы. Юрий Агафонов сообщил, что благодаря работе энергоблока удастся уменьшить стоимость продукции на 40 процентов, однако для его работы потребуется 60 тысяч тонн мусора и земельный участок в Гвардейском районе. При этом компания пока может покрыть только 10 % от общей стоимости проекта.

"Ваше предложение не очень тривиальное, потому что 60 тысяч тонн ТБО на сегодняшний день не существуют в утверждённой территориальной схеме - её нужно менять. Поэтому, Антон Андреевич (Алиханов, врио губернатора Калининградской области, - прим.ред), у меня просьба - давайте мы дополнительно проработаем проект", - отметил врио вице-премьера Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, на доработку предложения потребуется как минимум полгода. Врио губернатора Калининградской области усомнился в данном проекте.

"Коллеги, я очень сильно напрыгаюсь по поводу всего, что имеет отношение к мусору. Потому что столько уже за тот непродолжительный срок, что являюсь врио губернатором, посмотрел на проекты по мусору. Если вы мне покажете, что где-то реализовали похожее и это работает, то вопросов нет", - высказал свою точку зрения Алиханов, отметив, что без этого рассматривать проект не будет.