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Главная Новости Общество

Алиханов вручил награды двум медикам, нескольким фермерам и судоремонтнику

14:53
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Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов в четверг, 30 марта, вручил государственные и областные награды заслужившим их жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За заслуги в развитии Калининградской области и многолетний добросовестный труд награждены работники агропромышленного комплекса, здравоохранения, культуры, специалисты сферы социального обслуживания, производственных предприятий и ветераны", — отметили в пресс-службе.
 

Рационализатор

Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил слесарь-судоремонтник общества с ограниченной ответственностью "Ремонт малотоннажного флота" из Светлого Сергей Воронцов. Он разработал и внедрил на предприятии рационализаторское предложение, которое сокращает сроки ремонта судов на 50%.

Врач-ревматолог

За достижения в медицинской науке награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заведующая ревматологическим отделением Областной клинической больницы Ирина Малинина. Ирина Петровна впервые в нашей области для лечения наиболее тяжёлых больных организовала центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами, что привело к улучшению качества жизни этой группы больных и ремиссии заболеваний.

Заслуженный врач РФ

Почётное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено Светлане Титовской, заведующей дневным стационаром городской больницы №3. Она применила лазеропунктуру (это воздействие лазерным лучом на биологически активные точки организма. При классическом иглоукалывании в эти точки вводятся иглы, что, как известно, весьма эффективно при многих заболеваниях как метод лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у больных пожилого возраста. Благодаря этому методу снизилось число обострений у пациентов неврологического профиля.

Овощевод

Почётной грамотой Президента РФ награждён глава крестьянского хозяйства Гурьевского городского округа Виктор Лучков. Виктор Сергеевич в 1992 году организовал хозяйство "Лучков В.С.", главой которого является и сегодня. КФХ "Лучков В.С." — один из крупнейших производителей картофеля и овощей в Калининградской области.

Аграрии

Ещё двум жителям региона: механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства "Калина" (Черняховский городской округ) Олегу Евтехову и главному зоотехнику общества с ограниченной ответственностью "Садовое" (Нестеровский район) Тамаре Соколовой — объявлена Благодарность Президента РФ за заслуги в развитии агропромышленного комплекса.
 

Антон Алиханов поздравил участников церемонии с высокими наградами, пожелал всем новых достижений и дальнейших успехов.

Государственные награды, почётные звания Российской Федерации, награды Калининградской области вручаются за конкретные заслуги и за выдающиеся результаты. За каждой наградой стоит ваш ежедневный упорный труд, многие годы, которые вы отдали своему любимому делу. Вы — пример для молодого поколения. Огромное вам спасибо за то, что сделали, что продолжаете созидать на благо Калининградской области", — отметил глава региона.

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