В январе и феврале в Калининградской области родилось меньше человек, чем умерло
В январе и феврале 2017 года в Калининградской области зарегистрировано больше умерших, чем новорождённых. Об этом свидетельствуют данные
Калининградстата.
Всего за два месяца в области родилось 1 755 человек, а умерло — 2 288 человек. Естественная убыль составила 533 человека.
В Калининградской области за два месяца было зарегистрировано 800 браков и 779 разводов. При этом в сельской местности зарегистрировано больше разводов, а в городской — больше браков.
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