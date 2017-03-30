В январе и феврале в Калининградской области родилось меньше человек, чем умерло

В январе и феврале 2017 года в Калининградской области зарегистрировано больше умерших, чем новорождённых. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.



Всего за два месяца в области родилось 1 755 человек, а умерло — 2 288 человек. Естественная убыль составила 533 человека.