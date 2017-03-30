В региональном МЧС рассказали, куда делись выделенные им 40 тонн брусчатки

Глава регионального управления МЧС Алексей Бирюков пояснил, куда делись 40 тонн брусчатки, выделенной им горсоветом Калининграда. Об этом главный спасатель рассказал в программе "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда — Калининград".

— Куда вы подевали имущество? — спросила ведущая.

— Конечно же, себе в загородный дом, — пошутил Бирюков. После чего продолжил: — У нас были произведены реконструкция и ремонт покрытия в первой пожарной части на улице 1812 года, куда и ушли эти 40 тонн. Мы восстанавливали историческое покрытие у части. Можно приехать и посчитать, если кого-то интересует".