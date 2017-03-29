Легенда за пультом: "Твой Бро" публикует фотоотчёт с одного из главных клубных событий года с участием DJ List
24 марта в SKYBAR отыграл свой сет первый российский диджей, которого включили в английскую лигу Dj`s. Портал "Твоего Бро" побывал на этом громком мероприятии и запечатлел атмосферу.
"Сейчас DJ Лист значится в лидерах когорты клубных селебритис, но начинал Александр Глухов - так зовут Листа - ещё в конце восьмидесятых, когда некоторые из гостей вечеринки в SKYBAR еще даже не родились. Он оттанцовывал на клубных площадках, но затем решился попробовать себя в роли диджея в Lucky Star (было такое место на столичной Остоженке). И получилось: на него обратили внимание ребята самой прогрессивной в то время музыкальной станции страны "М-радио" и дальше пошло-поехало: лучшие клубы, лучшие вечеринки".
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