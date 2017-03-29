Калининградцы напишут Тотальный диктант на Южном вокзале и "Крузенштерне"
Калининградский Южный вокзал вошёл в шестёрку железнодорожных станций страны, где 8 апреля пройдёт акция "Тотальный диктант". Также проверить свою грамотность можно будет на борту парусника "Крузенштерн", об этом сообщает ТАСС.
Регистрация для участия в мероприятии уже началась.
В этом году подготовлено для проведения диктанта почти три тысячи различных мест. Впервые диктант проведут на гидроэлектростанциях — Красноярской и Иркутской. Также свою грамотность можно будет проверить в самолёте, поезде, троллейбусе и даже палатке.
Тотальный диктант пройдёт более чем в 800 городах 68 стран. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека.
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