Какова диковинка на вкус: ресторанный критик "Твоего Бро" попробовал авторское меню шеф-повара из Манчестера в "Резиденции королей"

Портал "Твой Бро" продолжает делиться впечатлениями от посещения известных точек городского общепита. В этот раз Юрий Хребтов дошёл до "Резиденции Королей", чтобы попробовать необычные блюда и узнать, стоят ли они того:

"Настроившись словно на увеселительную прогулку, я и представить себе не мог, сколько "за" и "против" мне придётся взвесить, прежде чем составить, со свойственной мне "партийной прямотой", какое-то впечатление от увиденного. Прежде всего, отмечу, что, по количеству предлагаемой еды, меню небогатое – в каждом разделе 3-4 блюда, а то и меньше. А вот фантазией в подборе ингредиентов, входящих в эти блюда (кстати, и по названиям необычных) я был по-настоящему обескуражен".