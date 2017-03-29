Жители пос. Малое Луговое пытаются через суд спасти свои дома от сноса

Несколько жителей пос. Малое Луговое в Калининградской области оказались под угрозой остаться без крыши над головой из-за газопровода, который проходит через территорию, на которой стоят их дома. Об этом сообщает ОТР.



Несколько семей построили жильё на территории, по которой проходит газопровод. По закону это запрещено, однако жильцы утверждают: строили дома, лишь предварительно всё согласовав с местной администрацией. Тем не менее недавно людям прислали судебное решение о признании домов незаконными постройками. Дома необходимо снести.



Одна из пострадавших, Татьяна, участок под индивидуальное жилищное строительство приобрела шесть лет назад. Женщина продала квартиру в Калининграде и получила разрешение в администрации Гурьевского городского округа. Сделку оформили сотрудники Управления юстиции Калининградской области. Однако в 2014 году ей пришла первая повестка в суд: иск подала дирекция калининградской ТЭЦ-2. Оказалось, в 120 метрах от дома проходит газопровод.

По словам Татьяны, чтобы снести дом, нужны пять миллионов рублей и у неё нет таких денег.



"Я даже и снимать-то жильё не могу себе позволить, зарплата у меня, как у рядового врача — 25 тысяч. Люди берут ипотеку на приобретение домов, а мне, может быть, придётся где-то собирать деньги, чтобы выплачивать снос своего дома, который я построила на законных основаниях", — жалуется Татьяна.



Другие пострадавшие — семья переселенцев из Киргизии, тоже купившая участок у администрации Гурьевского района.



"Администрация полностью бездействует, там не хотят нам протянуть руку помощи, хотя изначально, в общем-то, виноваты во всём они, так как продавали участок нам они", — говорит Любовь Попова.



По словам пострадавших, чиновники предложили им вместо участков в Малом Луговом бесплатные наделы за пятнадцать километров от Калининграда в посёлке Зеленополье. Однако ехать туда люди не хотят — ссылаются на отсутствие коммуникаций, электричества и транспортного сообщения с городом.



"Администрация самостоятельно данное решение принять не вправе, соответственно, мы должны дождаться определения суда, которое позволит нам произвести все необходимые выплаты из бюджета", — заявил Юрий Рыков, заместитель главы администрации Гурьевского городского округа.