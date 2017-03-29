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Главная Новости Общество

Жители пос. Малое Луговое пытаются через суд спасти свои дома от сноса

17:18
  2338 5
Скриншот видеозаписи ОТР
Несколько жителей пос. Малое Луговое в Калининградской области оказались под угрозой остаться без крыши над головой из-за газопровода, который проходит через территорию, на которой стоят их дома. Об этом сообщает ОТР.

Несколько семей построили жильё на территории, по которой проходит газопровод. По закону это запрещено, однако жильцы утверждают: строили дома, лишь предварительно всё согласовав с местной администрацией. Тем не менее недавно людям прислали судебное решение о признании домов незаконными постройками. Дома необходимо снести.

Одна из пострадавших, Татьяна, участок под индивидуальное жилищное строительство приобрела шесть лет назад. Женщина продала квартиру в Калининграде и получила разрешение в администрации Гурьевского городского округа. Сделку оформили сотрудники Управления юстиции Калининградской области. Однако в 2014 году ей пришла первая повестка в суд: иск подала дирекция калининградской ТЭЦ-2. Оказалось, в 120 метрах от дома проходит газопровод.
 
По словам Татьяны, чтобы снести дом, нужны пять миллионов рублей и у неё нет таких денег.

"Я даже и снимать-то жильё не могу себе позволить, зарплата у меня, как у рядового врача — 25 тысяч. Люди берут ипотеку на приобретение домов, а мне, может быть, придётся где-то собирать деньги, чтобы выплачивать снос своего дома, который я построила на законных основаниях", — жалуется Татьяна.

Другие пострадавшие — семья переселенцев из Киргизии, тоже купившая участок у администрации Гурьевского района.

"Администрация полностью бездействует, там не хотят нам протянуть руку помощи, хотя изначально, в общем-то, виноваты во всём они, так как продавали участок нам они", — говорит Любовь Попова.

По словам пострадавших, чиновники предложили им вместо участков в Малом Луговом бесплатные наделы за пятнадцать километров от Калининграда в посёлке Зеленополье. Однако ехать туда люди не хотят — ссылаются на отсутствие коммуникаций, электричества и транспортного сообщения с городом.

"Администрация самостоятельно данное решение принять не вправе, соответственно, мы должны дождаться определения суда, которое позволит нам произвести все необходимые выплаты из бюджета", — заявил Юрий Рыков, заместитель главы администрации Гурьевского городского округа.
 

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5 комментариев Правила комментирования

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YkostyKosty
Kosty Ykosty #
17:56
Гурьевский район же. Нормальная схема махинации с жильем, и участков таких в этом районе куча. Нарезают охранные зоны и продают без обременений, а потом вроде как никто и не виноват.
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romeo
eo rom #
18:20
"Администрация полностью бездействует, там не хотят нам протянуть руку помощи, хотя изначально, в общем-то, виноваты во всём они, так как продавали участок нам они", — говорит Любовь Попова.
Очевидно, надо в суде требовать от администрации компенсации понесённых расходов, а в первую очередь - потребовать от суда наложить обеспечительные меры по недопущению сноса жилья до конца судебного разбирательства.
Доведут людей до крайних мер, а потом будут руками разводить...
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rytelova
rytelova #
18:32
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://bit.do/parasitu
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Alibaba
Alibaba #
18:38
к ногтю кадастровых инженеров ! это их прямая вина; при формировании земельных участков они не учли прохождение подземных коммуникаций. в свою очередь, на руках у владельцев должен быть документ проекта строительства ИЖД, а на документе проведены все согласования со всеми службами: вода; свет; газ...
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Loren1
matrix matrix #
19:05
Я поражаюсь сами не понятно как постелили дома без разрешения, теперь виноватых ищут???
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