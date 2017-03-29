В четверг жителям трёх посёлков под Зеленоградском и нескольких улиц в городе отключат воду
В четверг, 30 марта, в Западном микрорайоне Зеленоградска отключат воду. Об этом сообщает газета "Волна".
ООО "Зелводсервис" информирует, что в связи с производством работ по врезке водопровода 30 марта с 9:00 до 17:00 воду перекроют в западной части Зеленоградска по улицам Садовой, Сибирякова, Бровцева, Железнодорожной, Ленина и в квартальную котельную №1.
Без водоснабжения останутся также посёлки Вишнёвое, Клинцовка, Малиновка. В это же время потребителям не будет подаваться горячая вода от квартальной котельной.
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