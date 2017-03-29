Сенатор от Калининградской области: Российские авиакомпании будут в 2,5 раза больше платить за утерю багажа
Сенатор от Калининградской области Алексей Коротков сообщил, что во время заседания 29 марта было принято решение об увеличении компенсаций пассажирам от авиакомпаний. Он написал
об этом на своей страничке в Facebook.
За утерю багажа авиакомпании будут платить в 2,5 раза больше, чем сейчас. Положения о компенсациях содержатся в Монреальской конвенции, присоединение страны к которой было одобрено в СФ.
"Конвенция предусматривает полную компенсацию ущерба пассажирам и грузоотправителям. В 8 раз больше авиакомпания заплатит и за утерю ручной клади. При гибели пассажира авиаперевозчик будет платить родственникам в 4 раза больше, чем было предусмотрено ранее. А вот судебные издержки пассажира по искам сокращаются, и он сможет предъявлять иск по месту своего проживания", — сообщил сенатор.
Коротков отметил, что Монреальская конвенция предусматривает возможность оформления электронных версий документов. В результате экономится время.
Ранее сообщалось, что родственникам погибших в авиакатастрофе граждан могут увеличить размер компенсации до 9 млн рублей.
В ноябре 2016 года в Госдуму был внесён законопроект о присоединении страны к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. В документе предлагается привязать компенсации к специальным правам заимствования. Курс этого искусственного платёжного средства формируется на основе четырёх валют. Это евро, доллар, фунт стерлингов и иена. В Настоящее время родные погибших получают фиксированную сумму в 2 млн рублей.
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