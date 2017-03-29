Сенатор от Калининградской области: Российские авиакомпании будут в 2,5 раза больше платить за утерю багажа

Сенатор от Калининградской области Алексей Коротков сообщил, что во время заседания 29 марта было принято решение об увеличении компенсаций пассажирам от авиакомпаний. Он написал об этом на своей страничке в Facebook.



За утерю багажа авиакомпании будут платить в 2,5 раза больше, чем сейчас. Положения о компенсациях содержатся в Монреальской конвенции, присоединение страны к которой было одобрено в СФ.



"Конвенция предусматривает полную компенсацию ущерба пассажирам и грузоотправителям. В 8 раз больше авиакомпания заплатит и за утерю ручной клади. При гибели пассажира авиаперевозчик будет платить родственникам в 4 раза больше, чем было предусмотрено ранее. А вот судебные издержки пассажира по искам сокращаются, и он сможет предъявлять иск по месту своего проживания", — сообщил сенатор.