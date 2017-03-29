Умер старейший детский хирург Калининграда

Во вторник, 28 марта, в Калининграде скончался старейший детский хирург города, заслуженный врач Российской Федерации Николай Александрович Седнев. Об этом Клопс.Ru сообщили в Детской областной больнице.



Николай Александрович скончался на 84-м году жизни. Он родился в 1934 году, в 1959 окончил Воронежский медицинский институт и в 1961 году — клиническую ординатуру по профилю "Хирургия детского возраста" при том же институте.



Врачебную деятельность Седнев начал тогда же, в 1961 году, в детском хирургическом отделении областной больницы Калининграда, а продолжил — в 1963-м, когда пришёл на работу в Детскую областную больницу, где с 1970 по 2012 год заведовал хирургическим отделением.



"С 1967 года хирургическое отделение ДОБ под управлением Николая Александровича стало центром детской хирургии области, который обеспечивал высококвалифицированную стационарную и поликлиническую медицинскую помощь всем маленьким пациентам региона. Благодаря Н.А. Седневу Детская областная больница получила звание "Школа передового опыта по детской хирургии". И Николай Александрович наравне с коллегами стал учителем для десятков молодых врачей России", — отмечают в ДОБ.



"Он был врачом от Бога — именно так говорят о людях, посвятивших жизнь любимому делу. Его золотые руки умели всё. Ещё он был очень добрым, чутким и внимательным к пациентам и их родителям, самоотверженно боролся за жизнь и здоровье больных. Николай Александрович — человек уникальных знаний, большой души, и его уход — это огромная потеря для здравоохранения области. Все, кто знал его, общался, навсегда сохранят благодарную память о нём", — говорят коллеги.



Коллектив Детской областной больницы Калининградской области выражает искреннее соболезнование родным и близким. Прощание с Николаем Александровичем Седневым состоится 30 марта, в 12 часов, в Свято-Никольском храме (подворье женского монастыря иконы Божией Матери "Державная") по адресу: г. Калининград, ул. Тенистая Аллея, 39б.



Коллектив Детской областной больницы Калининградской области выражает искреннее соболезнование родным и близким.