Музей янтаря обязали снять незаконную рекламу с башни Врангеля

Служба государственной охраны объектов культурного наследия совместно министерством культуры Калининградской области выдала предписание Музею янтаря демонтировать рекламу с башни Врангеля. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель службы Евгений Маслов в среду, 29 марта.
"Служба совместно с региональным министерством культуры выдала предписание Музею янтаря демонтировать незаконную рекламу с башни Врангеля. Как мне сообщили, специалисты музея уже выехали на место", — сообщил Маслов.
Он также отметил, что рекламный баннер был установлен самовольно, без каких-либо согласований. К тому же законом запрещается размещение подобных объектов на памятниках культурного наследия. Текст на рекламной конструкции предлагает ветеранам и их детям воспользоваться услугами по бесплатной заточке ножей, полировке наград. Несмотря на то что там указаны как адрес, так и контакты организации, по словам Маслова, практика показывает, что предъявить обвинения можно, только поймав виновников с поличным.
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