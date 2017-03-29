В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
+1 °C
ночью
29 марта 2017 г. 16:37
71 089 пользователей
за 24 часа на сайте
56.81 -0.2
Курс ММВБ на 29 марта 2017, 16:00
61.11 -0.52
Курс ММВБ на 29 марта 2017, 16:00
14.51 +0.02
Курс ЦБ на 30 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Музей янтаря обязали снять незаконную рекламу с башни Врангеля

Автор: Владимир Аксёнов
13:25
  614 2
Фото Виктора Буздина / Клопс.Ru
Служба государственной охраны объектов культурного наследия совместно министерством культуры Калининградской области выдала предписание Музею янтаря демонтировать рекламу с башни Врангеля. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель службы Евгений Маслов в среду, 29 марта.
 
"Служба совместно с региональным министерством культуры выдала предписание Музею янтаря демонтировать незаконную рекламу с башни Врангеля. Как мне сообщили, специалисты музея уже выехали на место", — сообщил Маслов.
 
Он также отметил, что рекламный баннер был установлен самовольно, без каких-либо согласований. К тому же законом запрещается размещение подобных объектов на памятниках культурного наследия. Текст на рекламной конструкции предлагает ветеранам и их детям воспользоваться услугами по бесплатной заточке ножей, полировке наград. Несмотря на то что там указаны как адрес, так и контакты организации, по словам Маслова, практика показывает, что предъявить обвинения можно, только поймав виновников с поличным.
 
Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что группа инвесторов предлагает восстановить башню Врангеля и разместить в ней музей. А в октябре 2016-го на втором этаже здания предлагалось создать аналог Янтарной комнаты.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Murat Midov
Murat Midov #
14:38
лучше бы расскраски стерли со стен позорище
Ответить Цитировать
AlexandrRodionovichBorodach
AlexandrRodionovichBorodach #
15:16
Просто радуюсь молниеносной работе службы охраны памятников. Также восхищает высокая оперативность сотрудников Музея янтаря, которые "уже выехали на место".Этот баннер там висел уже сто лет, пока его кто-то солнцеликий не узрел, всем на него плевать было. Снятие одного плаката представлено как целая драма. Смех. Кирхи по области лучше бы охраняли и восстанавливали.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

"Тормоза отказали, прыгай на ходу!": выжившая в ДТП калининградка рассказала, как спаслась с годовалой дочкой
28 марта 201713:00
  32594 10
"Тормоза отказали, прыгай на ходу!": выжившая в ДТП калининградка рассказала, как спаслась с годовалой дочкой
"Даже убеждённые мясоеды попросят добавки": в Калининграде появились вегетарианские бургеры
Фото горячей новости
15:00
  1690
Умер старейший детский хирург Калининграда
Фото горячей новости
14:18
  3414 0
Путин снял с должности главу ГИБДД
Фото горячей новости
14:08
  3269 0
30-летний калининградец пошёл под суд за комментарий в паблике "Янтарный ДЛБ"
Фото горячей новости
12:50
  6700 2

Лента новостей

Картинка
Центр женского здоровья в Калининграде сможет принимать до тысячи пациенток в месяц
16:31
  78 0
Картинка
В Зеленоградске на Курортном проспекте убирают старые опоры ЛЭП и кладут плитку
16:21
  151 0
Картинка
В "Сохо" запустили выгодное предложение на все фотокамеры Nikon
15:52
  541
Картинка
Главврач НИИ им.Петрова в Петербурге: Мы не можем подменить калининградскую онкослужбу
15:51
  775 0

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  4013 9
Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  4933 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo