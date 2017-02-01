Инвесторы предлагают разместить в Башне Врангеля музей

Группа инвесторов хочет восстановить Башню Врангеля и разместить в нём музей. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская Правда - Калининград" сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман в среду, 1 февраля.

"Есть группа инвесторов, которая хочет восстановить Башню Врангеля и ввести в музейный оборот", - сообщил Гольдман.

По его словам, на первом этаже планируется размещать экспонаты "Музея Янтаря". Также в работе будут задействованы экскурсоводы регионального учреждения.

"А на втором этаже будет музей, который уже хочет инвестор. Я знаю, что он хочет, но пока не будут говорить", - добавил Гольдман.