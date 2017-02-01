Инвесторы предлагают разместить в Башне Врангеля музей
Группа инвесторов хочет восстановить Башню Врангеля и разместить в нём музей. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская Правда - Калининград"
сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман в среду, 1 февраля.
"Есть группа инвесторов, которая хочет восстановить Башню Врангеля и ввести в музейный оборот", - сообщил Гольдман.
По его словам, на первом этаже планируется размещать экспонаты "Музея Янтаря". Также в работе будут задействованы экскурсоводы регионального учреждения.
"А на втором этаже будет музей, который уже хочет инвестор. Я знаю, что он хочет, но пока не будут говорить", - добавил Гольдман.
В октябре прошлого года на форуме "Янтарь в пространстве культуры" было озвучено
предложение создать на втором этаже Башни Врангеля аналог знаменитой Янтарной комнаты.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.