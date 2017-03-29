Санаторий "Янтарный берег" вошёл в двадцатку рейтинга инвестиционной привлекательности российских здравниц

Санаторий "Янтарный берег", расположенный в Светлогорске, попал в двадцатку рейтинга "Топ-100 российских здравниц", который составлен Ассоциацией оздоровительного туризма и рейтинговым агентством RAEX. Об этом сообщается
на официальном сайте "Эксперт РА".
Санаторий Калининградской области занял в рейтинге 18 строчку. Лидером по инвестиционной привлекательности здравниц России стал санаторий "Янган-Тау" в Башкортостане. Последнюю строчку в рейтинге занял санаторий-профилакторий "Солнечный берег" в Ивановской области.
В топ-10 здравниц по эффективности бизнеса светлогорская здравница заняла восьмое место. Выше расположились санатории Башкортостана, Татарстана, Алтайского края, Московской области и Краснодарского края.
При составлении рейтинга учитывались показатели деятельности курортных организаций, полученные в результате анкетирования. Использовались также данные государственной статистики, налоговой службы. В список не попали здравницы, работающие в интересах конкретных организаций и корпораций, и курорты, в которых доля санаторных услуг составляла менее 40%.
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