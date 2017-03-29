Калининградка через суд добилась от страховой компенсации за сломанную на Кипре челюсть

22-летняя калининградка через суд добилась компенсации от страховщиков за сломанную во время отдыха на Кипре челюсть. Об этом пишет "Страна Калининград".



Отдыхать девушка с подругой поехала весной 2015 года. На Кипре они должны были пробыть с 7 по 18 августа 2015 года. Предварительно купили и страховку на весь период отдыха у страховой акционерной организации "ВСК". Страховая сумма на одного человека составляла 30 000 евро.



Отдыхающие оказались не готовы к жаре: кипрский август по температуре серьёзно отличается от калининградского. Во время прогулки возле отеля 8 августа, не справившись с резкой сменой климата, Анастасия потеряла сознание и упала. Из-за падения и удара о жёсткую поверхность она сломала нижнюю челюсть. Прийти в сознание ей помогла подруга. Оправившись от шока, девушки связались со страховщиком, после чего пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали первую помощь, сделали рентген и наложили швы.



За оказанные услуги Анастасия заплатила 200 евро. После этого врачи сообщили, что ей нужна операция, но в связи с тем, что специалиста нужного направления в больнице не было, ей предложили обратиться в поликлинику в другом городе. Поехав туда, подруги выяснили, что операция обойдётся более чем в 4 000 евро. Таких денег в наличии не было. Посоветовавшись, подруги приняли решение лететь домой. Обо всём этом они своевременно оповестили страховую компанию.



"После возвращения параллельно с лечебным процессом Анастасия Савельева обратилась в страховую компанию с просьбой оплатить ей возникший на Кипре страховой случай, — рассказывает адвокат девушки. — Но понимания с "ВСК" найти не удалось. Эта организация выплатила ей только 9,71 евро (эквивалентно 677,97 рубля по курсу ЦБ РФ на 8 августа 2015 года) за телефонные переговоры. Тогда девушка обратилась в Центральный районный суд с иском к САО "ВСК" о взыскании страхового возмещения и штрафа.