Очевидцы рассказали, как погиб страус в Калининградском зоопарке

В Калининградский зоопарк обратились очевидцы, которые рассказали, как погибла молодая самка страуса. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.



Страусёнок Страусёнок погиб в воскресенье, 27 марта, когда его кормили посетители. После того как зоопарк обратился к калининградцам с просьбой рассказать, как это произошло, сотрудникам позвонили уже четыре очевидца, и их сообщения совпадают. По их словам, птиц кормил хлебом высокий мужчина. "Они высовывали головы из-за решётки, его это очень сильно забавляло, — объяснили в зоопарке. — В какой-то момент страус резко дёрнулся. Может, чего-то испугался. Есть версия одного из очевидцев, что страусёнок зацепился клювом за дальнюю решётку, пытаясь поймать хлеб, дёрнулся и не смог вытащить голову. У него перекрутилась шея. У них ведь очень хрупкие шеи". Установлено, что погибло животное от перелома основания шеи



По словам свидетелей случившегося, угощавший птиц мужчина и его спутники немного постояли и ушли. Оказавшийся рядом посетитель попытался помочь страусёнку, высвободил его из прутьев, однако птица уже умерла — предполагается, что смерть была практически мгновенной.



Сейчас служба охраны отсмотрела видеозаписи, сделанные расположенными на территории камерами, и передала их в полицию. Сотрудники зоопарка подали заявление и надеются на возбуждение дела.