В калининградском зоопарке погиб страус

В зоопарке Калининграда погиб молодой страус. Об этом Клопс.Ru сообщили сотрудники учреждения.

Птица умерла в воскресенье, 26 марта. Точные причины смерти пока неизвестны - специалисты выяснят их после вскрытия и внутреннего расследования. Однако в зоопарке предполагают, что посетители могли накормить молодого страуса вредной пищей.