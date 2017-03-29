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Как выбрать идеальные колготки: исследование Роскачества

11:24
  825 0
Фото: Клопс.Ru, автор: Владимир Аксёнов
Специалисты Российской системы качества провели исследование колготок. Об этом сообщается на сайте Роскачества в среду, 29 марта.

Самые популярные бренды проходили экзамен на прочность, растяжимость, способность ткани сохранять форму и ещё десяток показателей. Эксперты проверили 23 самых популярных в России бренда колготок плотностью 40 ден, произведённых в России, Сербии, Италии, Германии, Китае, Хорватии, Румынии, Украине. Стоимость образцов составила от 78 до 1 580 рублей за единицу.

Семь лучших

Согласно результатам исследований, 7 брендов признаны высококачественными: "Золотая Грация", Calzedonia, LEVANTE Ambra, Philippe Matignon, Pierre Cardin, POMPEA, SANPELLEGRINO. Ещё 6 марок, соответствующих повышенному стандарту, не могут претендовать на Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения. Однако эксперты утверждают, что в ряде случаев российский производитель обошёл по качеству изделия из Сербии, Румынии и Китая.

О формальдегиде и "опасных" красителях

Согласно результатам исследования, в основном рынок наполнен безопасным качественным товаром, нарушения выявлены в менее 20% случаев и носят исключительный характер. Потребительские мифы о токсичности колготок не подтвердились, ни в одном образце токсичного красителя, формальдегида и других вредных веществ обнаружено не было.
 
Однако исследование выявило ряд случаев несоответствия реального изделия заявленным потребительским характеристикам. Так, в образцах ALLURE и Minimi реальное содержание лайкры оказалось ниже заявленного, что вводит потребителя в заблуждение.

Полиамид (или нейлон) — прочный, несминаемый, лёгкий, износоустойчивый материал. Также к нему добавляется полиуретан, он же лайкра (lycra), спандекс, эластан. Колготки с лайкрой отлично облегают ногу, не образуют складок, делают движение свободным. Изделия из такого сочетания материалов эластичные, не растягиваются и не деформируются. Если в колготках низкое содержание полиуретана, они быстро растянутся, станут сползать и собираться "гармошкой", а это, в свою очередь, приведёт к зацепкам", — рассказала инженер в области исследования текстильных материалов испытательного центра "ПОЛМАТЕКС" при Ивановском научно-исследовательском институте плёночных материалов и искусственной кожи Лидия Завадская.

Блестящие или матовые?

Мода изменчива, и если раньше женщины массово носили блестящие телесные колготки, то сейчас скупают матовые чёрные. Однако как не ошибиться в выборе?

То, что блеск колготкам придаёт лайкра, — заблуждение! Блеск и матовость колготок зависят от поперечного сечения нити полиамида. Нить с круглым сечением поглощает лучи и делает колготки матовыми, с квадратным сечением — полуматовыми, так как оно даёт равномерный блеск. А вот треугольное сечение отражает лучи от граней, создавая яркий блеск. Таким образом, по составу колготок невозможно определить, будут они блестеть или нет", — отмечает эксперт.

Проблемы с размером

В ходе исследования были найдены 5 колготок, реальный размер которых не соответствовал привычному для россиян размеру, при этом нарушителями признаны только два из производителей, которые заявлялись на ГОСТ. Это товары под торговыми марками "ЭРА ELEGANT" и ALLURE.

Поэтому при покупке изделия необходимо обращать внимание на таблицу соотношения роста и веса с оборотной стороны упаковки, так как у разных производителей, в разных странах, размеры могут отличаться.

В российском стандарте размерная таблица — это соотношение роста и обхвата бёдер. Но сейчас на обратной стороне упаковки зачастую указывается соотношение роста и веса. На пересечении этих параметров будет стоять цифра (или буква). На неё и ориентируйтесь при выборе колготок", — советует заведующая отделом технологии и ассортимента трикотажного производства в Инновационном центре текстильной и лёгкой промышленности Ирина Шадрина.
 
Кстати, Роскачество (как и коллеги из аналогичного института потребительских испытаний в Австралии Choice) ужесточило требования к идентификационным признакам — есть ли у изделия уплотнённый мысок, какую растяжимость имеет борт (резинка) колготок, имеется ли ластовица (хлопковая или синтетическая вставка между чулок). Дополнительные элементы колготок серьёзно повышают прочность изделий и комфорт при эксплуатации.

Так, изделия со Знаком качества должны иметь плоские швы, хлопчатобумажную ластовицу, которая будет иметь высокие санитарно-гигиенические показатели. А для повышения прочности рекомендуются усиленные мыски и бортик — резинка, которая не позволит колготкам "сползать". Рекомендуемое содержание полиуретановых волокон (лайкры) — от 9% до 25% для поддержания формы и оптимального компрессионного эффекта.

Больше информации об исследовании вы найдёте на сайте Роскачества. Ранее в этом году специалисты исследовали представленные на рынке пуховики и популярные смартфоны. 
 

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