В Светлом муниципалитету вернут земельные участки, проданные за бесценок

В Светлом в муниципальную собственность вернутся земельные участки, которые были проданы по бросовой цене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Как было установлено, в 2010 году местные жители получили в аренду участки земли под строительство частных домов. Однако здания возведены не были. Вместо этого граждане разместили на земле хозпостройки. Позже администрация города продала им четыре участка площадью 800 кв. м по цене 2,8 тыс. рублей каждый.

Надзорный орган оспорил сделки на том основании, что хозяйственные постройки не дают исключительного права на выкуп арендованной земли. Городской суд отказался удовлетворить требования прокуратуры, однако решения были обжалованы.

В результате облсуд встал на сторону ведомства. Теперь покупатели участков обязаны отдать их городу.