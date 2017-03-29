Триумфатором кинопремии "Ника" стал фильм Кончаловского "Рай"

Наибольшее количество наград кинопремии "Ника" получила работа Андрея Кончаловского Рай. Об этом сообщает РИА "Новости"
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Церемония вручения прошла накануне, 28 марта, в театре Моссовета. Лента Кончаловского получила призы в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссёр" и "Лучшая женская роль".
События, показанные в ленте, разворачиваются во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает историю русской эмигрантки, участника французского сопротивления, а также офицера СС. Главную роль сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. "Мы делали эту картину, потому что тема холокоста начинает забываться, но эта страница истории никогда не должна быть нами забыта", — сказал режиссёр.
Премию за лучшую мужскую роль в фильме "Монах и бес" получил Тимофей Трибунцев. Лучшими актрисами второго плана стали Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму").
Премия Ника была основана в 1987 году. В этом году она отмечает 30-летний юбилей.
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