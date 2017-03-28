В Госдуме подготовили поправки, запрещающие платные парковки у больниц

Депутаты Госдумы внесли поправки, запрещающие платные парковки возле больниц и других социальных объектов. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на слова первого зампреда комитета ГД по транспорту и строительству Алексея Русских.

Поправки относятся к законопроекту "Об организации дорожного движения", который готовят к рассмотрению во втором чтении. Он предусматривает возможность региональных властей вводить плату или запрет на въезд на часть территорий.

По словам Русских, поправки о запрете платных парковок около социальных объектов ещё обсуждаются, но в администрации президента их поддержали. Также внесена поправка, которая разрешает платный проезд по улице, если рядом есть альтернативный бесплатный проезд.