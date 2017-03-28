В Госдуме подготовили поправки, запрещающие платные парковки у больниц
Депутаты Госдумы внесли поправки, запрещающие платные парковки возле больниц и других социальных объектов. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на слова первого зампреда комитета ГД по транспорту и строительству Алексея Русских.
Поправки относятся к законопроекту "Об организации дорожного движения", который готовят к рассмотрению во втором чтении. Он предусматривает возможность региональных властей вводить плату или запрет на въезд на часть территорий.
По словам Русских, поправки о запрете платных парковок около социальных объектов ещё обсуждаются, но в администрации президента их поддержали. Также внесена поправка, которая разрешает платный проезд по улице, если рядом есть альтернативный бесплатный проезд.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.