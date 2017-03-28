Экс-президент Грузии Саакашвили станет ведущим ток-шоу "Другая Украина"

Бывший президент Грузии, экс-председатель одесской областной администрации Михаил Саакашвили завил, что станет ведущим ток-шоу "Другая Украина" на телеканале Zik. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.



"Мы записали на Zik первую программу "Другой Украины", и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой её не показывает больше ни один канал", — заявил экс-президент Грузии.