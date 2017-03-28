Экс-президент Грузии Саакашвили станет ведущим ток-шоу "Другая Украина"
Михаил Саакашвили
Фото с официальной страницы политика в социальной сети Facebook
Бывший президент Грузии, экс-председатель одесской областной администрации Михаил Саакашвили завил, что станет ведущим ток-шоу "Другая Украина" на телеканале Zik. Об этом он написал
на своей странице в социальной сети Facebook.
"Мы записали на Zik первую программу "Другой Украины", и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой её не показывает больше ни один канал", — заявил экс-президент Грузии.
Саакашвили также выложил фото со съёмочной площадки. На них видно, что среди гостей программы есть депутат Верховной рады Владимир Парасюк.
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