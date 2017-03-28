В 2017 году на реализацию муниципальных программ конкретных дел потратят в два раза больше средств, чем в 2016

Врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Максим Коломиец рассказал, что в 2017 году из регионального бюджета на реализацию муниципальных программ конкретных дел выделено более чем в два раза больше средств, чем в 2016. Об этом сообщили в правительстве.



Во вторник, 28 марта, в региональном кабмине были представлены списки объектов, вошедших в программу. В Светлом, например, планируется отремонтировать тротуары на участках улиц Яльцева, Коммунистической, Пионерской, Красноармейской, Советской, Строительной, Заводской и других. Запланированы также ремонты тротуаров в посёлках Волочаевское и Взморье. Глава Светловского городского округа Александр Блинов рассказал и о планах организации освещения на четырёх улицах в Светлом.



Всего на реализацию программы конкретных дел в 2017 году направят из областного бюджета 190 млн рублей. В прошлом году на эти цели выделялось 92 млн рублей.



Отремонтируют сети освещения на улице Железнодорожной в посёлке Люблино. В рамках реализации программы более качественную питьевую воду получат порядка 600 жителей населённого пункта.



Максим Коломиец рассказал, что программа конкретных дел действует с 2011 года. Она направлена на создание комфортной городской среды и благоустройство посёлков.



В 2016 году в рамках программы в 96 населённых пунктах отремонтировали уличное освещение, установили 37 игровых детских площадок, более 200 контейнеров для отходов, благоустроили четыре парковые зоны. Появились в регионе новые остановочные комплексы, сделали тротуары, отремонтировали водопроводные сети и выполнили работы на скважинах.