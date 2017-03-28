"Зарплаты профессоров здесь ниже, чем у кондукторов": медик из Луганска рассказала о переезде в Калининград

Уже три года преподаёт в БФУ им. Канта и работает патологоанатомом в областной больнице медик из Луганска Ольга Решетникова. О том, почему при переезде выбор пал именно на Калининград и с какими сложностями здесь её семье пришлось столкнуться, профессор рассказала журналистам в понедельник, 27 марта.



Приехала в Калининград Ольга Решетникова вместе со всей семьёй (муж и сын тоже медики) в 2014 году — практически сразу после начала военных действий в Донбассе. После того как 2 июня Луганск подвергся авиабомбардировке, семья решила переждать неспокойное время и уехала в заграничный отпуск. Медики рассчитывали, что уже к сентябрю ситуация в родном городе стабилизируется и они вернутся к работе.

"В августе мы были в Киеве у родственников. Тогда я поняла, что что-то надо делать, поэтому разослала своё резюме в российские вузы. У меня пошёл просто огромный вал приглашений: несколько вузов Москвы и Петербурга, Смоленск, Рязань… " — вспоминает Решетникова.



Выбирая между различными вариантами, медик всё-таки остановилась на Калининградской области. Причём по единственной причине — именно БФУ им. Канта обещал обеспечить специалиста служебной квартирой.



"Зарплата здесь очень низкая. Если, допустим, в Питере минимальная зарплата у профессора — 56 тысяч рублей, то здесь — 25 тысяч и не выше. Это ниже любого врача, кондуктора в автобусе и так далее! Единственное, что здесь держит, — это жильё", — призналась профессор.



Не составило труда устроиться на работу в Калининграде супругу Ольги Решетниковой, который при специальности врач-кардиореаниматолог бригады интенсивной терапии моментально нашёл место на станции скорой помощи. А вот сыну профессора пришлось сложнее — и всё из-за недействительности его украинских документов в РФ.



"Сын у меня челюстно-лицевой хирург, кандидат наук. Он шесть лет работал преподавателем в Луганском университете. Однако в связи с тем, что документы разных государств не всегда соответствуют, ему приходится сейчас заканчивать ординатуру в Петербурге. По окончании он тоже будет работать в областной больнице", — пояснила Решетникова.



По её словам, многие высококвалифицированные специалисты с Украины сталкиваются с подобными неприятностями: " Мой муж тоже имеет три активных сертификата и пытался здесь подтвердить хотя бы категорию, но так и не смог. Я здесь встретила доктора, которая уже преподавала в университете и заканчивала кандидатскую диссертацию. Из-за того, что её украинские документы являются недействительными, ей пришлось пойти в интернатуру в БФУ — это на десять ступеней вниз. Совершенно неописуемая ситуация!".



Ещё одна трудность, которая поразила Ольгу Решетникову в процессе переезда в Калининградскую область, — огромное количество административных барьеров и финансовых трат при получении российского гражданства.

"Для нас было полной неожиданностью, что это непросто. Все эти бюрократические этапы очень сложные, нудные, и главное, что они требуют огромного количества материальных вложений. Перевод документа, заверение его у нотариуса — всё стоит денег. А этих документов бесконечное количество. Я посчитала, что около 30 тысяч рублей надо только на документы. А если человек приезжает с двумя сумками и без вещей? Мы с несколькими чемоданами с летней одеждой приехали… А ещё огромные очереди в ФМС, — рассказала Решетникова. — Те, кто приезжает, испытывают очень большие сложности — и материальные, и моральные".



Чуть позже врио губернатора Антон Алиханов, комментируя слова медика о бюрократических препонах при оформлении российского гражданства, пообещал, что этот момент станет одним из тех, что учтут при разработке программы по привлечению в регион специалистов.



Профессор отметила, что, несмотря на все отрицательные моменты, украинские медики всё равно готовы приезжать в Калининградскую область, причём тут они крайне востребованы.



"Например, мои коллеги переехали в Гусев. Их с руками и ногами схватили! Она гинеколог, а супруг её — уролог, которого там не было лет семь. Такие люди решают проблемы здравоохранения, которых здесь очень много. Моя ученица, защитившая диссертацию, очень талантливый врач, тоже сейчас работает в кабинете напротив", — перечислила Решетникова.



Относительно вопроса возможной передачи служебной квартиры в собственность медик сообщила: "Мечталось бы, ведь если он не будет решаться, то люди будут покидать регион. Например, мой сын — молодой человек, и у него молодая семья. Он просто развернётся и уедет!".



Однако, как призналась медик, сама она в ближайшее время покидать Калининградскую область не планирует даже несмотря на то, что масштабы для научной деятельности здесь несравнимо меньшие, чем были у неё прежде.



"Понятно, что категории разные. В Луганском университете у нас обучалось около шести тысяч студентов. В один год у меня на курсе обучалось 500 англоязычных и 200 русскоязычных студентов, а здесь — всего 60 человек на курсе. Тем не менее я верю, что в Калининграде есть большие перспективы развития, и ректор университета делает всё для этого. Есть великолепная база: университет не жалеет средств для того, чтобы вкладывать их в образование", — заключила Решетникова.