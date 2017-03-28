Мизулина: Закон позволяет изъять ребёнка даже из благополучной семьи
Законодательство Российской Федерации позволяет изъять ребёнка даже из благополучной семьи, если это требуется в его интересах. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина, пишет "РИА Новости".
"Я утверждаю: каждая семья, богатая, благополучная, успешная, счастливая, может стать объектом такого рода контроля со стороны ювенальной инфраструктуры и изъятия ребёнка, примеров много", — заявила Мизулина в ходе пресс-конференции, посвящённой проблемам изъятия детей из семей и итогам независимого мониторинга Ассоциации родительских комитетов и сообществ.
По словам сенатора, сейчас в законодательстве предусмотрена так называемая ранняя профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.
В свою очередь, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова озвучила итоги мониторинга изъятия детей в России. По её словам, которые цитирует АиФ,
чаще всего детей изымают из семей с плохими бытовыми условиями — где отсутствует ремонт, недостаток мебели и даже продуктов в холодильнике — по сути, речь идёт именно о бедных семьях. Особое место занимают долги за ЖКХ, отметила Леткова. Также одной из последних тенденций она назвала изъятие детей из семей, где происходят конфликты между взрослыми и несовершеннолетними.
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