Мизулина: Закон позволяет изъять ребёнка даже из благополучной семьи

Законодательство Российской Федерации позволяет изъять ребёнка даже из благополучной семьи, если это требуется в его интересах. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина, пишет "РИА Новости".



"Я утверждаю: каждая семья, богатая, благополучная, успешная, счастливая, может стать объектом такого рода контроля со стороны ювенальной инфраструктуры и изъятия ребёнка, примеров много", — заявила Мизулина в ходе пресс-конференции, посвящённой проблемам изъятия детей из семей и итогам независимого мониторинга Ассоциации родительских комитетов и сообществ.



По словам сенатора, сейчас в законодательстве предусмотрена так называемая ранняя профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.