Основатель Wikimart во время съёмок реалити-шоу передал КРОО "Право на жизнь" в Калининграде миллион рублей

Калининградская организация "Право на жизнь", исполняющая в регионе контракт по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных, получила от основателя Wikimart Максима Фалдина миллион рублей. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь организации Екатерина Ублинская.



Деньги были переданы во время съёмки в Калининграде эпизода проекта "Секретный миллионер", которое стартовало на телеканале "Пятница" 27 марта. В рамках реалити-шоу предприниматель посетил приют для бездомных животных "Славянское". "Это было приятным сюрпризом, — поделилась Ублинская. — Позвонили, сказали, что нужна площадка для съёмок. И потом через три дня позвонили, сказали, что ещё возьмут интервью по поводу нашей деятельности. В момент съёмок нам дали в руки полмиллиона, а вторую половину Максим переведёт чуть позже, когда появится результат".



На деньги, пожертвованные Фалдиным, в приюте для бездомных собак появятся ограждение и шесть вольеров, один из которых будет использоваться с коммерческой целью. "Мы хотим поставить вольер, чтобы люди, если уезжают, могли оставлять там собак. Хотим зарабатывать копейку на наш приют", — объяснила Ублинская.



По словам Екатерины, миллионер Фалдин вполне поладил с приютскими собаками. Вначале, правда, растерялся, как любой человек, не привыкший к такому количеству животных, однако потом пообщался с питомцами.