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Основатель Wikimart во время съёмок реалити-шоу передал КРОО "Право на жизнь" в Калининграде миллион рублей

11:19
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Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская организация "Право на жизнь", исполняющая в регионе контракт по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных, получила от основателя Wikimart Максима Фалдина миллион рублей. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь организации Екатерина Ублинская.

Деньги были переданы во время съёмки в Калининграде эпизода проекта "Секретный миллионер", которое стартовало на телеканале "Пятница" 27 марта. В рамках реалити-шоу предприниматель посетил приют для бездомных животных "Славянское". "Это было приятным сюрпризом, — поделилась Ублинская. — Позвонили, сказали, что нужна площадка для съёмок. И потом через три дня позвонили, сказали, что ещё возьмут интервью по поводу нашей деятельности. В момент съёмок нам дали в руки полмиллиона, а вторую половину Максим переведёт чуть позже, когда появится результат".

На деньги, пожертвованные Фалдиным, в приюте для бездомных собак появятся ограждение и шесть вольеров, один из которых будет использоваться с коммерческой целью. "Мы хотим поставить вольер, чтобы люди, если уезжают, могли оставлять там собак. Хотим зарабатывать копейку на наш приют", — объяснила Ублинская.

По словам Екатерины, миллионер Фалдин вполне поладил с приютскими собаками. Вначале, правда, растерялся, как любой человек, не привыкший к такому количеству животных, однако потом пообщался с питомцами.

В понедельник, 27 марта, в эфир телеканала "Пятница" вышел первый выпуск проекта "Секретный миллионер", в рамках которого в Калининград приехал основатель Wikimart Максим Фалдин. Во время участия  в шоу состоятельные россияне должны будут осваиваться в провинциальных городах, не имея на это средств: ночевать в приютах, просить деньги у прохожих, искать работу.

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1 комментарий Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
11:36
Миллионеры прикидываются бомжами чтобы заработать еще больше денег? Куда катится этот мир.
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