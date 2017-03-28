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Главная Новости Общество

Алиханов поставил перед новым главой минздрава Кравченко пять первоочередных задач

11:11
  1180 0
  • Александр Кравченко
Александр Кравченко
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Врио губернатора Антон Алиханов подтвердил назначение главного внештатного онколога Калининградской области Александра Кравченко на должность главы регионального минздрава. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
Перед новым главой регионального минздрава мною поставлено несколько первоочередных задач. Во-первых, "ручное управление" ввода в строй Центра женского здоровья на ул. Иванникова, мы обязаны запустить его как можно быстрее. Во-вторых, не имеем права сорвать сроки подготовки новой ПСД онкоцентра в Родниках. В-третьих, я жду наведения в короткие сроки порядка в финансовой деятельности системы здравоохранения — централизации закупки дорогостоящего медицинского оборудования, прозрачности и эффективности работы региональной фармкомпании. В-четвёртых, уже в этом году мы начнём тиражировать опыт проекта "Бережливая поликлиника" на все поликлиники региона. В-пятых, должна появиться по-настоящему работающая система привлечения в Калининградскую область врачей из других регионов, — сказал Алиханов.
Глава региона подчеркнул, что перечисленные первоочередные задачи не отменяют необходимости выполнения долгосрочных задач. В их числе врио губернатора назвал повышение доступности качественной медицины для людей. Это проекты новых ФАПов и поликлиник, модернизация оборудования, ускорение процесса информатизации, повышение квалификации медиков и совместная с БФУ имени Канта работа по подготовке персонала.

"Для решения поставленных задач новому врио министра дан карт-бланш в части решения кадровых вопросов", — сказал Алиханов.
 
Александр Кравченко родился в 1981 году в Сахалинской области. В 2005 году окончил с отличием Амурский государственный университет. Кандидат медицинских наук. С 2016 года был главным врачом Онкологического центра Калининградской области. Обязанности главы регионального минздрава он исполняет с 28 марта 2017 года.

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