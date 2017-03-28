Алиханов поставил перед новым главой минздрава Кравченко пять первоочередных задач

Перед новым главой регионального минздрава мною поставлено несколько первоочередных задач. Во-первых, "ручное управление" ввода в строй Центра женского здоровья на ул. Иванникова, мы обязаны запустить его как можно быстрее. Во-вторых, не имеем права сорвать сроки подготовки новой ПСД онкоцентра в Родниках. В-третьих, я жду наведения в короткие сроки порядка в финансовой деятельности системы здравоохранения — централизации закупки дорогостоящего медицинского оборудования, прозрачности и эффективности работы региональной фармкомпании. В-четвёртых, уже в этом году мы начнём тиражировать опыт проекта "Бережливая поликлиника" на все поликлиники региона. В-пятых, должна появиться по-настоящему работающая система привлечения в Калининградскую область врачей из других регионов, — сказал Алиханов.
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«Кадровые перестановки в региональном минздраве в марте 2017 года»
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