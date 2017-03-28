Алиханов поставил перед новым главой минздрава Кравченко пять первоочередных задач

Врио губернатора Антон Алиханов подтвердил назначение главного внештатного онколога Калининградской области Александра Кравченко на должность главы регионального минздрава. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

Перед новым главой регионального минздрава мною поставлено несколько первоочередных задач. Во-первых, "ручное управление" ввода в строй Центра женского здоровья на ул. Иванникова, мы обязаны запустить его как можно быстрее. Во-вторых, не имеем права сорвать сроки подготовки новой ПСД онкоцентра в Родниках. В-третьих, я жду наведения в короткие сроки порядка в финансовой деятельности системы здравоохранения — централизации закупки дорогостоящего медицинского оборудования, прозрачности и эффективности работы региональной фармкомпании. В-четвёртых, уже в этом году мы начнём тиражировать опыт проекта "Бережливая поликлиника" на все поликлиники региона. В-пятых, должна появиться по-настоящему работающая система привлечения в Калининградскую область врачей из других регионов, — сказал Алиханов.

Глава региона подчеркнул, что перечисленные первоочередные задачи не отменяют необходимости выполнения долгосрочных задач. В их числе врио губернатора назвал повышение доступности качественной медицины для людей. Это проекты новых ФАПов и поликлиник, модернизация оборудования, ускорение процесса информатизации, повышение квалификации медиков и совместная с БФУ имени Канта работа по подготовке персонала.



"Для решения поставленных задач новому врио министра дан карт-бланш в части решения кадровых вопросов", — сказал Алиханов.

Александр Кравченко родился в 1981 году в Сахалинской области. В 2005 году окончил с отличием Амурский государственный университет. Кандидат медицинских наук. С 2016 года был главным врачом Онкологического центра Калининградской области. Обязанности главы регионального минздрава он исполняет с 28 марта 2017 года