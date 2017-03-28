Главный внештатный онколог Калининградской области Кравченко назначен врио министра здравоохранения региона
Александр Кравченко
Скриншот видеозаписи с сайте Yotube.com
Главный внештатный онколог Калининградской области назначен на должность главы регионального минздрава. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook пишет руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" Татьяна Задоркина.
Спасибо огромное за поддержку новому (врио — Прим. ред.) министру здравоохранения Александру Кравченко. Мы делали все вместе, и он очень помогает", — написала Задоркина в посте, посвящённому большой акции ОНФ по обследованию женщин совместно с НИИ онкологии им. Петрова.
Основная цель акции — поднятие уровня регионального здравоохранения и уровня специалистов. Автор публикации благодарит также и врио губернатора Антона Алиханова за то, что обращает внимание на проблемы в медицине региона и "вскрывает коррупционные схемы, о которых молчали годами".
Информацию о назначении подтвердили и пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что к исполнению обязанностей Кравченко приступил со вторника, 28 марта.
Ранее о планах назначения Александра Кравченко на должность врио министра здравоохранения Калининградской области сообщал источник, знакомый с ситуацией
. В понедельник, 27 марта, стало известно, что должность покидает Людмила Сиглаева, занимавшая пост с 2015 года.
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