Опрос: Большинство россиян считают неприемлемой коррупцию во власти

Большая часть жителей России считает, что коррупция в органах власти совершенно недопустима. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого "Левада-центром".



О том, что с коррупцией во власти нельзя мириться, сказали 24% опрошенных, совершенно недопустимой её считают 65% респондентов. 3% россиян готовы смириться с коррупцией, ещё 2% сказали, что это необходимо для пользы дела. Затруднились ответить 6% отпрошенных.

46% россиян считают совершенно недопустимым решение повседневных вопросов при помощи взятки, 28% граждан сказали, что с этим нельзя мириться, а 10% готовы смириться с таким положением дел. 10% респондентов сказали, что давать взятки при решении повседневных вопросов необходимо. Затруднились ответить 6% опрошенных.



На вопрос о том, кто, по мнению россиян, виноват больше, 58% граждан сказали, что в равной степени тот, кто даёт взятку, и тот, кто её берёт. О том, что больше виноват берущий взятку, сказали 31% опрошенных, 9% населения сказали, что больше виновны те, кто дают их. Не смогли ответить 3% респондентов.

Большая часть россиян считает, что органы власти в России поражены коррупцией. О том, что они полностью коррумпированы, сказали 32% опрошенных, ещё 47% граждан считают, что они поражены коррупцией в значительной степени. О том, что власти страны поражены коррупцией в незначительной мере, сообщили 13% респондентов. О том, что в государственном аппарате почти нет коррупции, сказал 1% опрошенных. Затруднились ответить 7% граждан.



Опрос проводился со 2 по 6 марта. Вопросы задали 1 600 гражданам старшее 18 лет.