В Тамбове отклонили предложение калининградского программиста о сезонном переводе часов
В Тамбовской городской думе отклонили предложение калининградского программиста о возвращении к сезонному переводу стрелок часов. Об этом сообщают "Известия"
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По информации издания, депутаты сослались на заключение учёного совета Мединститута ТГУ им. Державина. Таким образом, Тамбов не будет возвращаться к переводу часов.
Калининградец Дмитрий Пасека разослал обращение с предложением вернуть летнее и зимнее время в законодательные собрания различных российских городов. Аргументы в защиту своей позиции он высказывал в колонке
на Клопс.Ru. Как отмечают "Известия", не все города отклонили его предложение: так, в Саратове инициативу по переводу стрелок поддержали.
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