В Госдуме разрабатывают проект федерального закона о патриотическом воспитании

В Госдуме разрабатывают законопроект, который должен установить унифицированный подход к патриотическому воспитанию в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на сайт "Единой России"

На сайте партии приводится комментарий заместителя председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного: "Многие регионы имеют собственные законы о патриотическом и военно-патриотическом воспитании. Все эти документы по-разному называются, по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности. Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации".

По мнению авторов законопроекта, средства на патриотическое воспитание могут выделяться из бюджетных источников. Они также предлагают привлекать в качестве инвесторов юридических и физических лиц.