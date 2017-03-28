В Госдуме разрабатывают проект федерального закона о патриотическом воспитании
В Госдуме разрабатывают законопроект, который должен установить унифицированный подход к патриотическому воспитанию в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на сайт "Единой России"
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На сайте партии приводится комментарий заместителя председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного: "Многие регионы имеют собственные законы о патриотическом и военно-патриотическом воспитании. Все эти документы по-разному называются, по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности. Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации".
По мнению авторов законопроекта, средства на патриотическое воспитание могут выделяться из бюджетных источников. Они также предлагают привлекать в качестве инвесторов юридических и физических лиц.
В 2016 году в Совете Федерации прозвучало предложение
создать рейтинг патриотичности регионов. А в августе того же года в правительстве Калининградской области обсудили возможность создания
центра военно-патриотического воспитания на базе аэродрома Нивенское в Багратионовском районе.
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