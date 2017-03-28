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В Госдуме разрабатывают проект федерального закона о патриотическом воспитании

27 марта 201719:48
  573 1
Фото из архива Клопс.Ru
В Госдуме разрабатывают законопроект, который должен установить унифицированный подход к патриотическому воспитанию в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на сайт "Единой России".
 
На сайте партии приводится комментарий заместителя председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного: "Многие регионы имеют собственные законы о патриотическом и военно-патриотическом воспитании. Все эти документы по-разному называются, по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности. Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации".
 
По мнению авторов законопроекта, средства на патриотическое воспитание могут выделяться из бюджетных источников. Они также предлагают привлекать в качестве инвесторов юридических и физических лиц.
 
В 2016 году в Совете Федерации прозвучало предложение создать рейтинг патриотичности регионов. А в августе того же года в правительстве Калининградской области обсудили возможность создания центра военно-патриотического воспитания на базе аэродрома Нивенское в Багратионовском районе.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Inssider
Inssider #
27 марта 201720:10
Очередная, уже которая по счету попытка ПЖиВ по оболваниванию и зомбированию ограбляемого и уничтожаемого ими населения.
Между тем, срок существования колонии целиком и полностью определяется нью-йоркской фондовой биржей, вернее ее кукловодами, и их манипулированием цен на нефть.
Уже понятно, что с начала двухтысячных цены на нефть намеренно удерживались на высоком уровне более 100 долларов за баррель только ради того, чтобы создать в воровском зазеркалье иллюзию вечного процветания и нефтяной халявы, что позволило остановленные при ельцине заводы уничтожить и разрушить физически, а страну оставить без тратегически сважнейших технологий в сфере микро- и наноэлектроники.
Деньги же, порядка 10 триллионов долларов, полученные зазеркальем в этот период "триумфа любимого до слез руководителя партии и правительства", были успешно выведены из страны обратно в США.
Итоги катастрофичны - месторождения пусты, денег нет, страна фактически разграблена до основания и лишена каких-либо шансов на будущее.
Впереди - массовая "утилизация" "патриотов" и силовичья во все новых и новых надуманных и намеренно спровоцированных конфликтах.
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