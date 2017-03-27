В Гусеве к концу мая планируют достроить новый пешеходный мост через реку Писсу
Фото с сайта vesti-kaliningrad.ru
В Гусеве возобновилось строительство пешеходного моста через реку Писсу. Об этом сообщают
"Вести".
Новый мост соединяет берега реки у храма, посвящённого павшим в империалистическую войну. Длина будущей переправы должна составить почти 60 метров, а ширина — 4 метра. На мосту установят 12 фонарей. Завершить работы планируется к началу лета.
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