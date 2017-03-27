Ярошук прокомментировал запрет на проведение "Калининград in Rock" на Московском проспекте

Глава Калининграда не исключает возможности проведения фестиваля "Калининград in Rock" в сквере на Московском проспекте. Однако для этого организаторам необходимо исключить замечания УМВД по Калининградской области. Об этом Александр Ярошук сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Клопс.Ru, во время рабочего выезда на мост Высокий в понедельник, 27 марта.
"Я ничего не запрещал — есть предписание УМВД. Поэтому площадку необходимо приводить в соответствие, без этого разрешений никаких выдавать не будем, — рассказал Ярошук. — Если будут произведены те мероприятия, которые прописаны УМВД, то вопросов никаких не будет".
Ранее стало известно, что муниципальные власти, ссылаясь на рекомендации УМВД по Калининградской области, отказали в проведении фестиваля "Калининград in Rock"
в сквере на Московском проспекте. Глава ведомства посчитал, что эта площадка не соответствует требованиям безопасности.
В качестве альтернативы были предложены две другие площадки: центральная аллея Южного парка и территория аэродрома Девау. Однако с таким предложением организаторы фестиваля не согласны. Они заявили, что в любом случае проведут "Калининград in Rock"
в сквере на Московском проспекте, но, возможно, уже под видом митинга.
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