Ништяк здесь в Калининграде: репортаж с концерта Тимати в ДС "Янтарный"

25 марта в Калининграде впервые состоялся большой концерт современной иконы российского хип-хоп и R’n’B Тимати.

По устоявшейся для большинства эстрадных звезд традиции, концерт самого именитого рэпера России Тимати начался с получасовым опозданием. Однако преданные поклонники вряд ли были разочарованы долгим ожиданием начала представления. Своим выступлением Тимати подтвердил звание кумира современной молодёжи, собрав полный зал спорткомплекса "Янтарный".

Несмотря на пронзительно холодный ветер, преданные фанаты звезды занимали очередь перед входом за два часа до начала концерта. Вопреки расхожему мнению, контингент посетителей концерта составляла не только молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет. Среди поклонников маститого хип-хоп и R’n’B исполнителя оказалось немало людей среднего возраста.Настоящим открытием стало присутствие множества детей, пришедших под ручку с мамой, папой и даже бабушками, чему явно способствовал рейтинг концерта 6+.

Открывал шоу DJ Philchansky, задавая собравшимся рейвовое настроение. К моменту появления Тимати на сцене грамотно разогретая публика едва сдерживала переполнявшую её энергию. Выход артиста был встречен настоящим взрывом восторженных эмоций, и явно довольный таким приёмом Тимати сразу же взял зал в оборот.

"Мага", "Понты", "Дерзкая", "Tattoo" и другие знаменитые хиты следовали друг за другом, едва давая перевести дыхание зрителям, которые без устали подпевали песням, чьи строчки давно намертво застряли в голове.

Стоит отметить, что Тимати сотоварищи оказались из тех, кто не просто отбывает номер на сцене, а делает настоящее шоу. В перерывах между песнями зал погружался в абсолютную темноту, в которой закадровый голос вещал отрывки, наполненные философским содержанием. Музыканты из команды Тимати временами крали шоу у главной звезды: колоритный бородач на басу выдавал матёрую "солягу", а ударник задавал жару на барабанах, доказывая, что может играть настоящий рок.

На одной сцене с Тимати также выступили Егор Крид и Григорий Лепс, правда, в виде голограмм. Проекция соратника Тимати по лейблу Black Star подпевала артисту в треке "Где ты, где я", а Лепс составил компанию Тимати при исполнении композиции "Дай мне уйти".

Тимати был в превосходном расположении духа – много шутил и заигрывал с публикой, заменяя название городов в песнях на Калининград. Кульминация выступления пришлась на середину концерта, когда артист попросил зрителей в полной темноте включить фонарики и подсветку мобильных телефонов. Время поднятых зажигалок прошло, но непередаваемая атмосфера момента, когда сотни светящихся мониторов разрывают темноту зала, осталась. Как и приятное музыкальное послевкусие после действительно отличного концерта.