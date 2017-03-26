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Детский омбудсмен предложила дать возможность родителям отказаться от пробы Манту

13:43
  574 0
Фото из архива Клопс.Ru
Родители, по словам уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, уже могут отказаться от пробы Манту. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении родителям альтернативы при проверке детей на туберкулёз, сообщает "РИА Новости".
 
Связано это с огромным количеством обращений родителей, которые против делать ребёнку Манту. Минздрав России сейчас готовит альтернативную пробу на туберкулёз и они должны будут приравнены к реакции Манту.

"Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать (ребенку) её, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. И буквально вот на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор", - заявила в интервью "России 24" Анна Кузнецова.
 
За всю историю Калининградской области в регионе было два пика заболеваемости: в ранний послевоенный период и постперестроечные годы, в конце 90-х. Это были времена наиболее серьёзных социальных потрясений, которые привели к серьёзному ухудшению жизни. 
 

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