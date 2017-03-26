Детский омбудсмен предложила дать возможность родителям отказаться от пробы Манту
Родители, по словам уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, уже могут отказаться от пробы Манту. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении родителям альтернативы при проверке детей на туберкулёз, сообщает "РИА Новости".
Связано это с огромным количеством обращений родителей, которые против делать ребёнку Манту. Минздрав России сейчас готовит альтернативную пробу на туберкулёз и они должны будут приравнены к реакции Манту.
"Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать (ребенку) её, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. И буквально вот на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор", - заявила в интервью "России 24" Анна Кузнецова.
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