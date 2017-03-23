В Калининграде через суд заставили лечиться от туберкулёза 30 человек

Туберкулёзные бактерии годами живут в пыли и между страницами книг. Заразиться туберкулёзом проще простого, а лечение может стоить до 2 млн в год. Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта, врачи регионального тубдиспансера рассказали Клопс.Ru об этой болезни.

1. В Калининградской области было два пика заболеваемости

Распространение туберкулёза зависит от условий жизни и уровня благосостояния населения. За всю историю Калининградской области в регионе было два пика заболеваемости: в ранний послевоенный период и постперестроечные годы, в конце 90-х. Это были времена наиболее серьёзных социальных потрясений, которые привели к серьёзному ухудшению жизни.

Риск заболеть особенно высок для тех, кто плохо и однообразно питается. В группе риска также пьющие и курящие люди, проживающие скученно в маленьких квартирах без удобств, где давно не было ремонта.

2. Есть три способа распространения

Туберкулёзная бактерия может поражать абсолютно все органы и ткани, самый опасный способ её распространения в организме — по крови. Поэтому больные туберкулёзом не могут быть донорами. Второй путь — через пищу. Человек рискует заразиться, употребляя в пищу молоко больной туберкулёзом коровы.

Однако основной путь заражения — воздушно-капельный. Обычно он вызывает самую распространённую форму — туберкулёз лёгких. Заразиться может каждый, кто находится в помещении, где побывал больной человек.

3. Заразиться можно в квартире, где несколько лет назад жил больной

Больной выделяет микобактерии, которые могут разлетаться на расстояние до 6 метров, даже если человек просто спокойно разговаривает. Микрокапли слюны, мокроты оседают вместе с пылью на пол, одежду, мебель. Они высыхают и годами могут жить в щелях и на поверхностях. Вдыхая пыль с бактериями, можно заразиться. Подцепить туберкулёзную палочку вы можете, даже открыв книгу, которую несколько лет назад читал больной человек.

24 марта 1882 года немецкий учёный-микробиолог Роберт Кох прочитал свой знаменитый доклад об исследовании туберкулёза. За эту работу Коха наградили Нобелевской премией, а 24 марта считается Всемирным днём борьбы с этой болезнью и днём рождения фтизиатрии.

4. Есть три основных способа выявить болезнь

Основная диагностика туберкулёза — это рентгеновское обследование для взрослых и проба Манту для детей. Ещё один способ — исследование мокроты, самый дешёвый и быстрый метод, позволяющий выявить самые заразные формы туберкулёза.

5. Лечить туберкулёз дорого и сложно

В ряде случаев туберкулёз может проходить почти бессимптомно. Но обычно есть патологические проявления: кашель более трёх недель, снижение работоспособности, беспричинная слабость, повышенная утомляемость и потеря веса.

Лечение туберкулёза подразумевает длительный и многосложный процесс — приём антибиотиков по определённой схеме. Самый простой курс — четыре препарата в течение нескольких месяцев ежедневно. В тяжёлых случаях стоимость лечения может доходить до 2 млн рублей в год.

6. Если человек не хочет лечиться, его могут заставить через суд

Закон предусматривает возможность принудительного лечения туберкулёза. В 2016 году калининградский противотуберкулёзный диспансер выиграл более 30 таких исков. Чаще всего судебное решение заставляет больных людей, представляющих угрозу для окружающих, согласиться прийти в больницу.

По данным ВОЗ, около трети жителей нашей планеты инфицированы микобактериями туберкулёза. Ежегодно около 10 млн человек в мире заболевают туберкулёзом, около 3 млн умирают от этой болезни. За последние 10–12 лет заболеваемость туберкулёзом в Калининградской области уменьшилась в 8 раз.

7. Калининградский климат не способствует распространению туберкулёза

Есть мнение, что калининградская сырая погода способствует распространению туберкулёза. Однако это не так. Климат в целом не является решающим фактором, влияющим на заболеваемость — во многих европейских странах с похожим климатом заболеваемость в разы меньше, чем у нас.