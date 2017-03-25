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"Твой Бро" рассказывает, как живёт и творит калининградский художник Евгений Машковский

18:11
  457 2
Фото: Бока Су
Евгений Машковский оказался в Калининграде не случайно. Чтобы жить и работать вблизи пейзажей, будто бы сошедших с картин голландских мастеров. Он продемонстрировал свои картины, а также поведал о своём переезде и замысле некоторых работ: 
 
"В Сибири мне не хватало атмосферы, которая питала Брейгеля и Рембрандта. В Красноярске почти все художники писали картины на этнические темы, изображая разных шаманов, но для меня эта культура оставалась чужой. Поэтому мы с женой переехали сюда. Мне кажется, пригород Калининграда очень похож на природу средневековой Голландии. Когда-то здесь жили известные писатели и философы, и сегодня мы ходим по тем же улицам, что и они. Для художника очень важно чувствовать такие вещи".
 
 

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2 комментария Правила комментирования

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andresmirnov
andresmirnov #
19:35
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gontartanka
gontartanka #
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