Калининградстат назвал численность населения региона

По данным Калининградстат, в области на 1 января 2017 года проживало 986261 человек. По сравнению с прошлым годом число жителей увеличилось на 10 тыс. человек. В городской местности проживает 767433 человека, а в сельской 218828 калининградцев, сообщает пресс-служба ведомства.

В Калининграде численность населения составляет 467289 человек. Самым густонаселённым районом города является Ленинградский, где проживает 173905 человек, далее следует Московский район — 161319 человек и замыкает тройку Центральный район — 132065 человек.