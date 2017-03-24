В России составили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2016 года

Российские страховые компании назвали самые угоняемые модели автомобилей 2016 года. Об этом сообщает "РИА Новости" , которое провело опрос среди страховщиков.

В первую тройку попали Toyota, Hyundai и Kia. Далее по убыванию популярности среди угонщиков идут Mazda, Land Rover, Ford, BMW и Renault. Замыкает рейтинг Lada.

По данным страховщиков, чаще всего автомобили в 2016 году угоняли в Москве (411 угонов) и Санкт-Петербурге (408 угонов). На столичный регион приходится 25% всех угонов в стране, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 51%.