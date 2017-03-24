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Главная Новости Общество

В России составили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2016 года

20:57
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Фото из архива Клопс.Ru
Российские страховые компании назвали самые угоняемые модели автомобилей 2016 года. Об этом сообщает "РИА Новости", которое провело опрос среди страховщиков.
 
В первую тройку попали Toyota, Hyundai и Kia. Далее по убыванию популярности среди угонщиков идут Mazda, Land Rover, Ford, BMW и Renault. Замыкает рейтинг Lada.
 
По данным страховщиков, чаще всего автомобили в 2016 году угоняли в Москве (411 угонов) и Санкт-Петербурге (408 угонов). На столичный регион приходится 25% всех угонов в стране, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 51%. 
 

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