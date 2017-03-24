Шувалов пообещал поддержать строительство в Калининграде завода по производству мотонарт

Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов пообещал поддержать компанию "Балтмоторс", которая планирует построить в Калининграде завод по производству мотонарт. Об этом чиновник заявил во время рабочего визита в Калининград в пятницу, 24 марта.

"Сегодня был запрос на строительство нового завода по такому уникальному транспортному средству – мотонарты. Мы понимаем, что это как раз в мандате Российского экспортного центра и мы это можем сделать", – сообщил Шувалов.

Калининградская компания уже давно производит на имеющейся базе мотобуксировщики на гусеничном ходу "SnowDog". В последнее время данная продукция стала настолько востребована, что назрела необходимость строительства отдельного завода.

"Мы рассчитываем, что при поддержке РЭЦ новый завод появится уже в следующем году. К нашей продукции есть огромный интерес на рынке северной Америки и Европы. К нам поступает столько заказов, что в тех условиях, в которых производится наша продукция, мы можем просто не справиться", – рассказал руководитель компании "Балтмоторс" Дмитрий Сивков.

Оказалось, что мотонарты – очень "нишевый" продукт, и нигде, кроме России, его не производят, а конвейерным способом эти транспортные средства собираются только в Калининграде. На строительство нового завода "Балтмоторс" потребуется порядка 300 миллионов рублей. Компания рассчитывает, что при помощи РЭЦ она сможет стать участником какой-нибудь государственной программы и получить на определенных условиях эти деньги из госбюджета, либо оформить банковский кредит на льготных условиях.

"Если всё сложится, то завод построим уже в следующем году. Конечно, благодаря новым мощностям мы сможем расширить линейку нашей продукции. Пока мы выпускаем мотобуксировщики только для охотников или рыболовов, но у нас в проекте буксировщики и для горнолыжных курортов, и для спасательных служб, и для инвалидов", – подчеркнул Сивков.

Если бизнес-проект по строительству завода будет реализован, то "Балтмоторс" сможет производить порядка 10 тысяч мотобуксировщиков в год. Это вдвое больше, чем при нынешних мощностях.