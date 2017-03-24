"Мы все переживаем": директор школы под Гурьевском об инциденте, в котором пострадала четвероклассница

Директор добринской школы, в которой девочка получила травму позвоночника, прокомментировала ситуацию. Светлана Кудренко отметила, что неприятный инцидент действительно произошёл в стенах учебного заведения, и заявила, что конфликта между девочками не было.

Несчастный случай произошел на перемене. Одна девочка во время игры оттолкнула другую, и та споткнулась о лежащий сзади портфель и упала. Никакого злого умысла со стороны ребёнка не было, — отмечает Кудренко.

По словам директора учреждения, после случившегося школьники сразу позвали учителей, которые оказали девочке помощь и были рядом с ней до приезда родственников.

"Коллектив школы посёлка Тростники переживает из-за случившегося и желает скорейшего выздоровления, здоровье ребёнка – это самое главное. Школа не снимает с себя ответственности за произошедшее, и сделает всё зависящее, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы провели беседу с педагогами, дежурными по школе, классными руководителями об усилении контроля за поведением учащихся во время перемен", — говорит Светлана Кудренко.

Она также отметила, что с учащимися школы постоянно проводятся разъяснительные беседы о правилах поведения на уроках, переменах; организовываются различные игры на сплочение коллектива, тематические беседы о дружбе. Большую работу с детьми проводит и психолог.