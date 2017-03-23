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Раздавленные очки и травма позвоночника: двух гурьевских четвероклашек травят одноклассники

16:45
  629 1
Фото "Страны Калининград"
В школе посёлка Тростники Гурьевского городского округа вспыхнул скандал: четвероклассники наносят друг другу недетские травмы. Об этом пишет "Страна Калининград".

С просьбой привлечь внимание к их проблеме обратились две мамы — ученицы и ученика 4-го класса Добринской средней школы. По словам родителей, педагоги и директор не реагируют на проблемы, а детям между тем регулярно необходима медицинская помощь. Мамы четвероклашек намерены обращаться в суд, а пока они написали жалобу в полицию и министерство образования области.

Пострадавшая Вика с 28 февраля лежит на вытяжке и считает дни до того момента, когда сможет снять "ошейник" — так она сама окрестила устройство, удерживающее голову в определённом положении. Накануне перед уроком физкультуры на переменке она решила поиграть с подружкой в догонялки.
 
— Она предложила мне позвать ещё Веру (имя изменено — Прим. авт.), я согласилась, — вспоминает Вика. — Но Вера не захотела играть со мной. Сказав, что я ей надоела, она меня толкнула. Сзади стоял портфель, я споткнулась об него, ударилась о стенку и упала. Вера испугалась и хотела поднять, но мне было так больно, я плакала, и она не смогла это сделать.
 
После, по словам Вики, к ней подошла учительница физкультуры, спросила: "Что случилось?" — и, не получив ответа, так как девочка продолжала рыдать, удалилась. Потом к ребёнку подошла классная руководительница (педагог одновременно работает в этой школе психологом — Прим. авт.).
 
— Она искала кому-то форму и потому увидела, что я лежу на полу возле раздевалки, — грустно продолжает Вика. — Так как я всё ещё не могла говорить и только плакала, Вера объяснила ей, что я просто бежала и упала. Тогда учительница позвонила маме.

На вопрос журналистов: "Педагог попытался тебя пожалеть, утешить или поддержать?" — Вика отвечает отрицательно.
 
— Мне действительно позвонили, — продолжает мама девочки Надежда, — мол, приезжайте, забирайте ребёнка, она упала и сильно плачет. Я была на работе и попросила сестру срочно забрать дочь из школы, тем более, её дочь Диана тоже учится в этом классе.
 
— Когда я приехала, Вика уже успокоилась и сидела на стульчике. Её посадил учитель, велев дожидаться родных (после установки диагноза врач скажет, что сидеть ребёнку было противопоказано! — Прим. авт.). Школьный медик был на учениях, а скорую вызвать никто даже не догадался, — подключается к разговору тётя Вики Любовь. — Услышав имя Вера, я сразу пошла к завучу писать заявление. Дело в том, что она терроризирует мою племянницу и дочь не впервые, наши девчонки жалуются на неё постоянно. Был момент, когда Вера специально отобрала у Вики очки и раздавила их ногами — это было 13 января этого года.

О том, как и почему происходит травля в школе, читайте в статье "Страны Калининград".
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ullrogova
ullrogova #
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