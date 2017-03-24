В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+1 °C
ночью
24 марта 2017 г. 17:45
67 599 пользователей
за 24 часа на сайте
57.14 -0.33
Курс ММВБ на 24 марта 2017, 17:00
61.7 -0.26
Курс ММВБ на 24 марта 2017, 17:00
14.52 -0.02
Курс ЦБ на 25 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб

Автор: Екатерина Медведева
14:49
  1759 0
Фото из архива Клопс.Ru
В соцсетях набирает обороты флешмоб #МеняНеВзяли, в рамках которого пользователи Рунета публикуют истории о своих профессиональных или жизненных провалах. Клопс.Ru поинтересовался, почему люди публично признаются в своих неудачах и чем это может обернуться.

Докатилось до Земфиры и Акунина

21 марта 2017 года сотрудник рекламного агентства Great петербуржец Артём Кудрявцев дал старт флешмобу в Facebook.

— Всё получилось случайно — просто хотел помочь своей подруге в Facebook. Она опубликовала пост, что ходила на несколько собеседований, где её не взяли на работу, и я вспомнил, что меня тоже пару раз прокатывали по молодости. Родилась такая идея — вспомнить, куда меня не брали. Написал пост, отметил своих друзей в соцсетях, которые так и не стали моими работодателями, — рассказал изданию LIFE сам Артём.
 
Эстафету моментально подхватили другие пользователи соцсети, которые принялись публиковать истории о собственных провалах, добавляя хэштег #МеняНеВзяли. Распространился флешмоб и в Twitter. Причём речь уже шла не только о неполученной вакансии: россияне кинулись выкладывать свои рассказы о том, как их не взяли в турпоездку или в армию, как не получилось поступить в университет или выйти замуж. Появилось и много курьёзных постов.
 
 
Невольно возглавила резко ставшее модным движение #МеняНеВзяли певица Юлия Самойлова. Решение СБУ запретить будущей участнице Евровидения въезд на территорию Украины как раз совпал с началом флешмоба, поэтому его участники принялись активно шутить на эту тему.
 
 
Приняли участие и российские знаменитости: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, писатель Борис Акунин, спортивный журналист Василий Уткин, режиссёр Иван Тохтамыш.

В продолжение в СМИ стали появляться фантазии на тему, как бы написали свои посты с #МеняНеВзяли другие звёзды: Земфира, Елена Исинбаева, Ольга Бузова.
 
Анализируя посты с хэштегом #МеняНеВзяли, портал Sostav.ru выяснил пять основных причин, по которым чаще всего отказывают соискателям.
 
AfishaDaily попыталась узнать, почему у журналистов не выходит порой устроиться на работу.
 
По мнению "Делового Петербурга", #МеняНеВзяли стал площадкой для обсуждения ими собственных успехов.

"Как я беру в плен Гитлера" или "продавал полякам спирт"

Всё больше калининградцев присоединяются ко флешмобу. Одни уверяют, что им категорически везло всегда и во всём. Другие вынесли положительный опыт из неудачного трудоустройства. А некоторые рассуждают о том, почему же так повезло из-за того, что когда-то не вышло. 
 
 
 
 

Людям нравится себя оправдывать

Почему флешмоб #МеняНеВзяли вызывает такой живой интерес у россиян, рассказал доцент кафедры психологии и социальной работы БФУ им. И. Канта Павел Торопов.

Людям нравится хоть как-то себя оправдывать, если у них что-то не получилось. Рассказали о своих эмоциях и впечатлениях — стало на душе чуть-чуть легче. Тем более, когда они понимают, что кое-что всё-таки складывается лучше ожидаемого. Этим хочется поделиться с другими".

По мнению психолога, участие в таком флешмобе — хорошая возможность не только получить удовольствие от общения, но и обогатиться новым опытом.

Любая поддержка, тем более поддержка социума (даже если это незнакомец), очень важна для человека, который находится в состоянии выбора, нестабильности. Он видит, что таких, как он, много и что есть какой-то выход из сложной жизненной ситуации. Это позволяет ему повысить свою самооценку, сформировать определённый уровень притязаний и, соответственно, почувствовать себя более востребованным в мире", — уверяет Торопов.

Однако специалист советует не принимать за абсолютную истину всё, что пишут другие.

Если мы начинаем слишком верить интернету, значит, становимся очень наивными людьми. Взять и подумать над информацией никогда не вредно и работодателю, и сотруднику", — заключил Торопов.

Если нет обратной связи — это совсем грустно

Посты с хэштегом #МеняНеВзяли выглядят вполне безобидно, считает директор по Северо-Западу HeadHunter Юлия Сахарова.
 
Большинство специалистов по прошествии лет оценивают конкретный эпизод как поворотную точку в своей карьере. Отказ привёл их к более интересным возможностям: кто-то открыл свой бизнес, кто-то вышел в другую профессиональную область, а кого-то всё-таки взяли в компанию мечты спустя несколько лет. Я вижу позитивный эффект флешмоба и для соискателей (ретроспективный анализ своей карьерной траектории), и для работодателей: компании важно понимать последствия любых своих HR-решений, в том числе в рекрутинге", — подчеркнула Сахарова.
 
PR-менеджер рекрутингового агентства Digital HR Алина Хацела уверена, что флешмоб не послужит антирекламой для компаний, отказавших в приёме на работу.
 
К тому же в социальных сетях реальность всегда немножко приукрашена — там очень мало историй, которые заканчиваются плохо. Это как коллективный поход к психотерапевту. Люди понимают, что кто-то, на их взгляд, крутой — может быть, директор компании — тоже ранее получал отказы, и настраиваются на позитив", — поясняет Алина Хацела.
 
Работодатель тоже может отреагировать на такие посты.
 
Некоторые пользователи писали, что их плохо принимали рекрутеры. Если бы я работала в этой компании, то обязательно обратила бы внимание на свою HR-службу. Вежливо отказать тоже надо уметь, а без обратной связи совсем грустно. Вряд ли последуют увольнения рекрутеров, ведь описанные людьми случаи обычно происходили несколько лет назад — сейчас у самого кадровика, который резко разговаривал с первоклассным специалистом, скорее всего, уже другая работа", — пояснила Алина Хацела.
 
Если же рекрутер, изучив аккаунт соискателя в соцсети, увидит, куда того не взяли в своё время, вряд ли это вызовет сомнения в профессиональной компетенции претендента.
 

Если отказов было несколько десятков, то это, конечно, не оставят без внимания и спросят причины. Думаю, что, если кого-то не примут на работу из-за поста в соцсети, это породит ещё один флэшмоб", — предположила PR-менеджер.

 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб
14:49
  1759 0
#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб
На выходных стартуют продажи Kia Rio с дополнительной выгодой от дилера
Фото горячей новости
16:20
  400
Умер трёхлетний малыш, которого впервые в Калининграде выписали домой с аппаратом ИВЛ
Фото горячей новости
14:08
  6101 0
Дорога, ведущая к Балтийску, стремительно разрушается - водители
Фото горячей новости
12:50
  2091 9
В Калининграде задержали поджигателей мусоровозов
Фото горячей новости
12:46
  3799 0

Лента новостей

Картинка
В Славском районе задержали калининградца, разбившего чужую машину трубой
17:41
  60 0
Картинка
Шоу для самых маленьких: в Калининград едет "Щенячий патруль"
17:40
  15
Картинка
На калининградца завели уголовное дело за ограбление глухонемого мужчины
17:15
  231 0
Картинка
Качественная немецкая техника Kärcher стала доступнее для калининградцев
17:00
  1287

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  1714 3
Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  3994 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo