МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб

Людям нравится себя оправдывать

Почему флешмоб #МеняНеВзяли вызывает такой живой интерес у россиян, рассказал доцент кафедры психологии и социальной работы БФУ им. И. Канта Павел Торопов.



Людям нравится хоть как-то себя оправдывать, если у них что-то не получилось. Рассказали о своих эмоциях и впечатлениях — стало на душе чуть-чуть легче. Тем более, когда они понимают, что кое-что всё-таки складывается лучше ожидаемого. Этим хочется поделиться с другими".



По мнению психолога, участие в таком флешмобе — хорошая возможность не только получить удовольствие от общения, но и обогатиться новым опытом.



Любая поддержка, тем более поддержка социума (даже если это незнакомец), очень важна для человека, который находится в состоянии выбора, нестабильности. Он видит, что таких, как он, много и что есть какой-то выход из сложной жизненной ситуации. Это позволяет ему повысить свою самооценку, сформировать определённый уровень притязаний и, соответственно, почувствовать себя более востребованным в мире", — уверяет Торопов.



Однако специалист советует не принимать за абсолютную истину всё, что пишут другие.



Если мы начинаем слишком верить интернету, значит, становимся очень наивными людьми. Взять и подумать над информацией никогда не вредно и работодателю, и сотруднику", — заключил Торопов.

Если нет обратной связи — это совсем грустно

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