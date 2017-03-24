МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб

В соцсетях набирает обороты флешмоб #МеняНеВзяли, в рамках которого пользователи Рунета публикуют истории о своих профессиональных или жизненных провалах. Клопс.Ru поинтересовался, почему люди публично признаются в своих неудачах и чем это может обернуться.
Докатилось до Земфиры и Акунина
21 марта 2017 года сотрудник рекламного агентства Great петербуржец Артём Кудрявцев дал старт флешмобу в Facebook.
— Всё получилось случайно — просто хотел помочь своей подруге в Facebook. Она опубликовала пост, что ходила на несколько собеседований, где её не взяли на работу, и я вспомнил, что меня тоже пару раз прокатывали по молодости. Родилась такая идея — вспомнить, куда меня не брали. Написал пост, отметил своих друзей в соцсетях, которые так и не стали моими работодателями, — рассказал изданию LIFE
сам Артём.
Эстафету моментально подхватили другие пользователи соцсети, которые принялись публиковать истории о собственных провалах, добавляя хэштег #МеняНеВзяли. Распространился флешмоб и в Twitter. Причём речь уже шла не только о неполученной вакансии: россияне кинулись выкладывать свои рассказы о том, как их не взяли в турпоездку или в армию, как не получилось поступить в университет или выйти замуж. Появилось и много курьёзных постов.
Приняли участие и российские знаменитости: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, писатель Борис Акунин, спортивный журналист Василий Уткин, режиссёр Иван Тохтамыш.
В продолжение в СМИ стали появляться фантазии
на тему, как бы написали свои посты с #МеняНеВзяли другие звёзды: Земфира, Елена Исинбаева, Ольга Бузова.
"Как я беру в плен Гитлера" или "продавал полякам спирт"
Всё больше калининградцев присоединяются ко флешмобу. Одни уверяют, что им категорически везло всегда и во всём. Другие вынесли положительный опыт из неудачного трудоустройства. А некоторые рассуждают о том, почему же так повезло из-за того, что когда-то не вышло.
Людям нравится себя оправдывать
Почему флешмоб #МеняНеВзяли вызывает такой живой интерес у россиян, рассказал доцент кафедры психологии и социальной работы БФУ им. И. Канта Павел Торопов.
Людям нравится хоть как-то себя оправдывать, если у них что-то не получилось. Рассказали о своих эмоциях и впечатлениях — стало на душе чуть-чуть легче. Тем более, когда они понимают, что кое-что всё-таки складывается лучше ожидаемого. Этим хочется поделиться с другими".
По мнению психолога, участие в таком флешмобе — хорошая возможность не только получить удовольствие от общения, но и обогатиться новым опытом.
Любая поддержка, тем более поддержка социума (даже если это незнакомец), очень важна для человека, который находится в состоянии выбора, нестабильности. Он видит, что таких, как он, много и что есть какой-то выход из сложной жизненной ситуации. Это позволяет ему повысить свою самооценку, сформировать определённый уровень притязаний и, соответственно, почувствовать себя более востребованным в мире", — уверяет Торопов.
Однако специалист советует не принимать за абсолютную истину всё, что пишут другие.
Если мы начинаем слишком верить интернету, значит, становимся очень наивными людьми. Взять и подумать над информацией никогда не вредно и работодателю, и сотруднику", — заключил Торопов.
Если нет обратной связи — это совсем грустно
Посты с хэштегом #МеняНеВзяли выглядят вполне безобидно, считает директор по Северо-Западу HeadHunter Юлия Сахарова.
Большинство специалистов по прошествии лет оценивают конкретный эпизод как поворотную точку в своей карьере. Отказ привёл их к более интересным возможностям: кто-то открыл свой бизнес, кто-то вышел в другую профессиональную область, а кого-то всё-таки взяли в компанию мечты спустя несколько лет. Я вижу позитивный эффект флешмоба и для соискателей (ретроспективный анализ своей карьерной траектории), и для работодателей: компании важно понимать последствия любых своих HR-решений, в том числе в рекрутинге", — подчеркнула Сахарова.
PR-менеджер рекрутингового агентства Digital HR Алина Хацела уверена, что флешмоб не послужит антирекламой для компаний, отказавших в приёме на работу.
К тому же в социальных сетях реальность всегда немножко приукрашена — там очень мало историй, которые заканчиваются плохо. Это как коллективный поход к психотерапевту. Люди понимают, что кто-то, на их взгляд, крутой — может быть, директор компании — тоже ранее получал отказы, и настраиваются на позитив", — поясняет Алина Хацела.
Работодатель тоже может отреагировать на такие посты.
Некоторые пользователи писали, что их плохо принимали рекрутеры. Если бы я работала в этой компании, то обязательно обратила бы внимание на свою HR-службу. Вежливо отказать тоже надо уметь, а без обратной связи совсем грустно. Вряд ли последуют увольнения рекрутеров, ведь описанные людьми случаи обычно происходили несколько лет назад — сейчас у самого кадровика, который резко разговаривал с первоклассным специалистом, скорее всего, уже другая работа", — пояснила Алина Хацела.
Если же рекрутер, изучив аккаунт соискателя в соцсети, увидит, куда того не взяли в своё время, вряд ли это вызовет сомнения в профессиональной компетенции претендента.
Если отказов было несколько десятков, то это, конечно, не оставят без внимания и спросят причины. Думаю, что, если кого-то не примут на работу из-за поста в соцсети, это породит ещё один флэшмоб", — предположила PR-менеджер.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.